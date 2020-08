Rostock

Wie schlimm wirkt sich die Coronakrise auf Rostocks Zukunftspläne aus? Was kann sich die Hansestadt überhaupt noch leisten?

Knapp ein halbes Jahr nach dem Beginn der Krise gibt es nun überraschend positive Nachrichten aus dem Rathaus: Trotz Millionen-Verlusten schreibt Rostock 2020 eine schwarze Null im Haushalt, macht keine neuen Schulden und investiert. Auch die Großprojekte sind nicht in Gefahr.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Rostocks Finanzsituation in der Corona-Krise.

Wie wirkt sich die Krise aus?

Das Urteil aus dem Finanzbereich der Stadt ist eindeutig: Die Folgen der Coronakrise seien verheerend für den Stadthaushalt. Vor allem die Wirtschaft hat gelitten – und das bekommt nun die Stadt zu spüren: „Wir rechnen mit fast 20 Prozent weniger Steuereinnahmen“, sagt Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Insgesamt 38 Millionen Euro weniger Steuern nimmt die Stadt 2020 ein. „Allein bei der Gewerbesteuer werden wir auf 31 Millionen Euro verzichten müssen.“

Doch damit nicht genug: Die städtischen Unternehmen – die Straßenbahn AG, der Flughafen Laage, die Stadthalle und auch der Zoo – hatten deutlich geringere Einnahmen. Zudem fehlen Einnahmen und Eintrittsgelder aus Museen, der Volkshochschule, Sportstätten und auch der Bibliothek. Allein die „Mindereinnahmen“ machen fast 2,5 Millionen Euro aus.

Muss Rostock Schulden machen?

Bisher nicht. Denn Rostocks Stadtsäckel war glücklicherweise prall gefüllt. Der Finanzsenator formuliert es so: „Aufgrund der guten Ausgangsposition zu Jahresbeginn verfügt die Hansestadt derzeit noch über ausreichend liquide Mittel. Kassenkredite zur Zahlung der laufenden Ausgaben mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.“ Noch besser: Rostock wird – Stand heute – auch 2020 mit einer schwarzen Null am Jahresende davonkommen.

Bekommt Rostock Hilfe?

Ja, und zwar „von oben“: Bund und Land helfen der Hansestadt mit Millionen aus den Konjunktur- und „Krisenbewältigungspaketen“. Aktuell rechnet Müller-von Wrycz Rekowski damit, dass um die 23 Millionen Euro aus Berlin und Schwerin fließen könnten.

Muss Rostock 2020 Investitionen absagen?

Nein, lautet die klare Antwort des Senators. „Wir gehen davon aus, dass alle Investitionen wie geplant umgesetzt werden können“, sagt jetzt Finanzchef Müller-von Wrycz Rekowski. „Aufgrund der Pandemie ist jedoch in vielen Bereichen eine zeitliche Verzögerung zu spüren.“

Wofür gibt Rostock 2020 Geld aus?

66 DIN-A4-Seiten füllen die Investitionen der Stadt allein in diesem Jahr. Insgesamt 103 Millionen Euro gibt Rostock aus. Für 6,6 Millionen Euro zum Beispiel kauft die Stadt Flächen – als „Vorrat“ für künftige Bauvorhaben. 8,6 Millionen Euro gehen an Baufirmen, damit sie schnelle Internetleitungen dort verlegen, wo das World Wide Web in der Hansestadt bisher nur im Schneckentempo erreichbar ist. 1,3 Millionen Euro gibt die Stadt für Bauten im Iga-Park aus, 340 000 Euro für die Sanierung von Gehwegen und 200 000 Euro für neue Fachräume an der Otto-Lilienthal-Schule. Und das sind nur ein paar Beispiele.

Besonders gut angelegt in Pandemie-Zeiten sind die 150 000 Euro für neue Technik in der Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst sowie die 2,7 Millionen Euro, mit denen die Stadt Notebooks und Tablets für die Schüler der Stadt anschaffen will.

Was ist mit den Großprojekten ?

820 Millionen Euro will Rostock in den kommenden Jahren für 100 Großprojekte ausgeben. „Auch hier gibt es aktuell keine Änderungen“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Im Gegenteil: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte erst kürzlich gegenüber der OZ betont, dass sie von Rostock erwarte, die großen gemeinsamen Vorhaben – den Bau des neuen Volkstheaters für 110 Millionen Euro, die Buga und auch das neue Archäologische Landesmuseum am Stadthafen – zügig und mit Nachdruck anzugehen. Das Land stehe zu den Vorhaben, gebe mehr dazu, als es ursprünglich wollte.

„Einige Projekte, gerade im Bereich der Feuerwachen, sind dabei ja bereits im Etat veranschlagt“, sagt der Finanzsenator. Und auch für andere Vorhaben, die schon fast in Vergessenheit geraten schienen, gibt es Hoffnung – zum Beispiel für den Bau einer neuen Eis- und Schwimmhalle in Schmarl. „Im Bereich des Iga-Parks und des Stadtteils Schmarl wollen wir einen Schwerpunkt auf Sport setzen und damit die Attraktivität des Nordwestens gerade für jüngere Rostocker, für Studenten und junge Familien erhöhen.“

Wie sieht es mit den städtischen Corona-Hilfen aus?

Die Bürgerschaft hatte zu Beginn der Krise ein Sonderbudget in Höhe von einer Million Euro bereitgestellt. Das Geld ist, so der Finanzsenator, mittlerweile komplett aufgebraucht. Rund 425 000 Euro hat die Stadt für Schutzausrüstungen, Hygienemaßnahmen und Corona-Tests in der Verwaltung verwendet. Für „Hilfslieferungen“ des Landes – Masken zum Beispiel – musste Rostock 216 000 Euro zahlen, für Wachpersonal in den Eingangsbereichen der Verwaltungsgebäude circa 160 000 Euro und für Notebooks für die Rathausmitarbeiter 200 000 Euro.

Außerdem: Weitere 1,1 Millionen Euro gibt die Stadt für zusätzliche Veranstaltungen in der Innenstadt, neue Sitzmöbel und neues Grün in der City sowie zwei kostenfreie Sonnabende im Nahverkehr aus.

Wie ist der Ausblick?

Die wenigsten Infektionen bundesweit sind das eine. Aber: Rostock rechnet damit, dass die Einschränkungen in der Krise sich noch Jahre auf die Wirtschaft und auf die Stadt auswirken werden. Auch 2021 rechnet Müller-von Wrycz Rekowski mit „erheblichen Mindereinnahmen“ im städtischen Haushalt. Er fordert schon jetzt, dass Bund und Land auch 2021 Steuerausfälle der Städte und Gemeinden kompensieren müssen: „Sonst werden wir ab dem kommenden Jahr zu Einschnitten gezwungen sein.“

