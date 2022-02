Rostock

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben weniger Menschen in und um Rostock Bus und Bahn genutzt als zuvor. Das zeigen die aktuellen Passagierzahlen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) und des Verkehrsverbunds Warnow (VVW). Rund 30,5 Millionen Fahrten konnte die RSAG im Jahr 2021 zählen, teilte das Unternehmen mit. Das sind in etwa so viele wie 2020, im ersten Jahr der Pandemie, mit hartem Lockdown und monatelangen Schließungen. Zum Vergleich: 2019 zählte die RSAG laut Unternehmensangaben noch 41,7 Millionen Fahrten in Bus und Bahn.

Straßenbahnen bleiben mangels Veranstaltungen oft leer

Nach wie vor beeinträchtige das Infektionsgeschehen den öffentlichen Personennahverkehr, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. „Kurzarbeit, Homeoffice, Quarantäne, weniger Tourismus, begrenzte Freizeitaktivitäten und kaum Großveranstaltungen – oft fehlen einfach die Anlässe, in Busse und Bahnen einzusteigen.“ Auch der Weihnachtsmarkt habe sonst stets einen erheblichen Teil an Fahrgästen gebracht, so Langner. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen musste dieser 2021 jedoch schon nach nur zweieinhalb Wochen schließen.

Eine ganz ähnliche Bilanz zieht auch Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Warnow (VVW), der auch die Regionalbus Rostock GmbH, die Regionalzüge der Deutschen Bahn, die Bäderbahn Molli sowie die Fähren der Weißen Flotte koordiniert. So konnten die Fahrgastzahlen von 2019 noch nicht wieder erreicht werden. Insgesamt liege der Rückgang weiterhin bei circa 25 bis 30 Prozent im Vergleich zu 2019 und damit etwa auf dem Niveau von 2020, jedoch mit leicht positiver Tendenz, teilte Wiedmer mit.

Viele Inhaber von Zeitkarten fahren unbeirrt weiter

Und tatsächlich: Ein Blick auf den Doberaner Platz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) an einem Nachmittag Ende Januar zeigt gut gefüllte Bahnen. Der „Dobi“ gilt – abgesehen vom Hauptbahnhof – als Station, an der in Rostock täglich die meisten Passagiere ein- und aussteigen, denn dort kreuzen sich fast alle Straßenbahnlinien.

Trotz anhaltender Pandemie fahre sie nach wie vor täglich mindestens zweimal mit Bus und Bahn, sagt Martina Kobus. Mindestens zur Arbeit und zurück. Zwar könne die 56-Jährige den Weg aus Toitenwinkel in die Stadt auch mit dem Auto zurücklegen. „Aber das wäre viel teurer als meine Monatskarte – mit Versicherungen und Sprit und allem Drum und Dran, was man so zahlen muss.“

Täglich mindestens zweimal nutzt Martina Kobus (56) die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie fährt so wesentlich günstiger als mit dem Auto, sagt sie. Quelle: Katrin Zimmer

Genauso oft wie früher fährt nach eigener Einschätzung auch Hertha Strobel aus Bad Doberan. Die ganze Strecke mit dem Rad zurücklegen, sei für die 80-Jährige dann doch etwas zu weit. Das könne sie auf ihrem Ticket für Über-Sechzigjährige aber mitnehmen – in der Straßenbahn, S-Bahn und im Bus, wenn der nicht zu voll ist.

Hertha Strobel (80) aus Bad Doberan fährt nach wie vor häufig mit Bus und Bahn nach Rostock und zurück. Quelle: Katrin Zimmer

Ein Stichwort, das Inge Schulz aus Rostock etwas Unbehagen bereitet. Sie meide Bus und Bahn, wenn diese zu dicht besetzt sind. Zwar fahre sie immer noch häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber nicht mehr so oft wie vor der Pandemie – weil vieles zuletzt nicht oder nicht ständig möglich war. „Schwimmen beispielsweise oder zusammen ausgehen“, so die Rentnerin.

Normalerweise nutze sie die Öffentlichen fast gar nicht, sagt Freya Kugel. Doch weil ihr Fahrrad gerade den Geist aufgegeben hatte, wartete die Medizinstudentin am Doberaner Platz auf die nächste Bahn Richtung Campus Schillingallee. Der sei leider nur mäßig gut angebunden, nur selten fährt der Bus bis direkt zum Klinikum und den Hörsälen. Auch deshalb setze sie meist auf den Drahtesel, so die 28-Jährige. Angst, sich in der Bahn mit dem Coronavirus anzustecken, habe sie keine. Schon gar nicht, seit die 3G-Regelung eingeführt wurde.

Medizinstudentin Freya Kugel (28) nutzt normalerweise meistens das Fahrrad. Doch weil das gerade nicht mitspielen will, steigt sie auf die Bahn um. Quelle: Katrin Zimmer

Die gilt in Mecklenburg-Vorpommern seit Ende November und bedeutet, dass nur einsteigen darf, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Laut Angaben der RSAG habe die Einführung der 3G-Regel aber nur zu einem temporären Rückgang der Fahrgastzahlen um drei bis fünf Prozent geführt. Auch beim Verkehrsverbund Warnow sei die Nachfrage im Zuge dessen nicht deutlich zurückgegangen.

Corona-Rettungsschirme fangen Verkehrsunternehmen auf

Insgesamt habe der VVW im Jahr 2020 etwa 20 Prozent weniger eingenommen als im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. 2021 waren es laut Unternehmensangabe etwa 16 Prozent weniger als im Vergleichsjahr 2019. Steigen sollen die Ticketpreise deshalb aber nicht. 2020 und 2021 fingen die Corona-Rettungsschirme von Bund, Land, Kommunen und Kreisen die Verluste auf, so VVW-Chef Wiedmer. Ob und in welcher Höhe die Hilfen auch 2022 kommen, werde derzeit zwischen den Beteiligten erörtert.

Zuletzt hatte der Verkehrsverbund Warnow zum 1. Februar 2021 die Ticketpreise angehoben – turnusgemäß und nicht in Folge der Pandemie, wie VVW-Chef Wiedmer betonte. Die Kurzstrecke und die Einzelfahrkarte wurden mit 1,90 Euro und 2,40 Euro je 10 Cent teurer, eine Tagesfahrkarte für Rostock kostet seitdem 6,30 statt 6 Euro. Die gibt es seit Oktober aber auch im 10er-Pack für 44 Euro.

Von Katrin Zimmer