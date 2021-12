Sie gehört zu den zentralen Achsen in der Rostocker KTV: Doch die Fritz-Reuter-Straße muss umfassend saniert werden – sowohl im Boden als auch überirdisch. Die ersten Entwürfe sorgen allerdings für Frust bei vielen Anwohnern. Denn durch die Maßnahmen sollen 100 Stellplätze wegfallen.

Anwohner fürchten Parkplatzmangel in Rostocks Fritz-Reuter-Straße: „Es fehlt an Alternativen“

