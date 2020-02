Rostock/Schwerin

Schwere Vorwürfe gegen einen führenden SPD-Mann im Landtag: Jochen Schulte, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses rund um die Arbeiterwohlfahrt ( Awo), soll Inhalte aus anonym zugesandten Beweismitteln direkt der Awo gesteckt haben, bevor er andere Ausschussmitglieder informierte.

Dadurch habe der SPD-Mann einen Mitarbeiter, einen Whistleblower, der auf Aufklärung fragwürdiger Finanzgeschäfte bei der Awo in Rostock hoffte, ausgeliefert, kritisiert die Opposition. Die AfD im Landtag wittert SPD-Klüngel und will Schulte abwählen, die Linke fordert eine Sondersitzung zur Aufklärung.

AfD : Schulte hat Hinweisgeber „ans Messer geliefert“

Seit drei Jahren soll der Ausschuss Vorwürfe zu dubiosen Geldflüssen in und zu Wohlfahrtsverbänden aufklären. Es geht um fehlende Kontrolle bei Fördermittelvergaben und hohe Gehälter, die sich lokale Awo-Spitzenleute zuschanzten. Neu sind Vorwürfe zur Awo in Rostock. Angeblich soll ein Mitarbeiter entlassen worden sein, auch weil er Beraterverträge an den Untersuchungsausschuss sandte. Und darüber soll Schulte wiederum die Awo informiert haben.

Der Vorgang erschüttere das Vertrauen in SPD-Mann Schulte, sagt Christoph Grimm ( AfD). Es könne nicht sein, dass Mitarbeiter, die anonym auf Missstände hinweisen, so „ans Messer geliefert werden“. Schulte könne nicht einfach auf eigene Faust handeln, so Karen Larisch (Linke). FDP-Landeschef René Domke schlussfolgert: „Wer die Awo-Affäre wirklich aufklären will, darf nicht auf Schulte ( SPD) zählen.“ Die Arbeit im Ausschuss sei wertlos, weil mit dem „Makel des Zweifels“ behaftet.

SPD-Mann weist Vorwürfe zurück – die Terminkette bleibt pikant

Schulte bestreitet öffentlich erhobene Vorwürfe. Von anonymen Schreiben hätten andere Ausschussmitglieder Anfang Dezember und Januar erfahren. Allerdings räumt er ein, den Ausschuss erst am 14. Januar über ein Schreiben vom 13. Januar an die Awo Sozialdienst Rostock gGmbH informiert zu haben. Einen Tag zuvor teilte er der Awo darin konkret mit, welche Unterlagen den Ausschuss anonym erreichten: drei Beraterverträge und ein Vertrag zur Errichtung einer Photovoltaikanlage. Jeweils mit Datum der Unterzeichnung. Pikant: darunter ein Beratervertrag mit dem Rostocker Rechtsanwalt Christian Kleiminger, früher SPD-Bundestagsabgeordneter, der auch Vorstandschef der Awo Rostock ist. Solche Rückkopplung sei bei anonymen Zusendungen „übliche Praxis“, so Schulte. Die Awo-Firma sei „nicht Untersuchungsgegenstand des Ausschusses“.

Die CDU hält sich zum Thema bedeckt. Bald solle darüber im Ausschuss geredet werden, so Sebastian Ehlers. Die Awo Rostock reagierte bisher nicht auf eine Anfrage.

