Egal zu welcher Jahreszeit – ob bei Wind, Regen oder Schnee: Fast täglich steht Ronny Krüger mit seiner Feldküche in der Rostocker Südstadt und verkauft schmackhafte Hausmannskost. Mal steht ein feuriges Wurstgulasch auf dem Speiseplan, mal eine klassische Bolognese-Soße mit Nudeln. Immer aber dürfen sich die Gäste auf einen selbst gemachten Erbseneintopf freuen. „Den besten an der Küste“, ist der gelernte Koch überzeugt.

Seit mittlerweile mehr als elf Jahren betreibt Krüger seine gleichnamige Feldküche in der Satower Straße. Den Entschluss, sich selbstständig zu machen, hat der gebürtige Rostocker 2009 bei einem Besuch in der Heimat getroffen. Damals arbeitete er noch in einem Hamburger Restaurant. „Weil ich aber bereit für eine Veränderung war, habe ich mich mit meinem Cousin zusammengesetzt und überlegt, welche Möglichkeiten uns offen stehen“, berichtet er. Als dann die Idee aufkam, eine eigene Feldküche in der Hansestadt zu etablieren, war es um ihn geschehen. „An so einem Teil wurde ich beim Bund zum Koch ausgebildet. Das hat einfach gepasst.“

Feldküche aus Dresden abgeholt

Noch am selben Abend haben sich die beiden Männer auf die Suche nach einer passenden Feldküche begeben und wurden direkt fündig. „Zwei Tage später haben wir sie in der Nähe von Dresden abgeholt und ich konnte mit dem Kochen loslegen.“ Wochenlang probierte Krüger mehrere Gerichte aus und machte sich mit seiner neuen Errungenschaft vertraut. Und das sei dringend notwendig gewesen, denn die „PK 26“ – so nennt sich das Modell – weise einige Unterschiede zu den Küchen bei der Bundeswehr auf. Der Vorteil: Sie ist kleiner und kann von nur einer Person bedient werden.

Mit viel Mühe zubereitet

Am 7. Dezember, daran erinnert sich der 43-Jährige noch ganz genau, hat er dann das erste Mal draußen in der Kälte gestanden und seine warmen Speisen verkauft – zunächst an 20 bis 30 Kunden täglich. „Davon konnte ich zwar noch nicht leben, aber es war ein Anfang.“ Mit der Zeit wurde es immer voller an seinem Stand. Besonders in den Sommermonaten, wenn der Koch zusätzlich den Grill anschmeißt, bilden sich lange Schlangen vor dem Zelt.

Obwohl er mit der Essensausgabe immer erst pünktlich um 11 Uhr startet, beginnt sein Arbeitstag deutlich früher. Bereits um halb fünf am Morgen bereitet er in seiner extra angemieteten Küche in Schmarl die Speisen zu. Alleine die Zubereitung seines Erbseneintopfs nimmt vier Stunden in Anspruch. Anschließend muss das Essen noch umgefüllt und zum Stand transportiert werden. Bei Mengen von insgesamt 150 Litern keine leichte Aufgabe.

Mehr Standorte geplant

Wie alle Unternehmer hält auch ihn aktuell die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen auf Trab. Geschlossene Restaurants und Homeoffice: Für Krüger war das allerdings die Chance, sein Geschäft auszubauen. Seit Oktober 2020 betreibt er neben seiner Feldküche in der Südstadt auch eine weitere in der Maßmannstraße. „Aufgrund der Pandemie haben die Leute angefangen, vermehrt auf den Außerhausverkauf zurückzugreifen. Da war das ein nahe liegender Schritt, einen weiteren Standort zu besetzen“, erklärt der Unternehmer. Weitere sollen folgen.

Für zwei hat die Stadt auch schon bereits eine Zusage erteilt. „Wenn alles nach Plan läuft, kann ich noch in diesem Jahr einen Stand in Evershagen und einen in Lichtenhagen errichten“, sagt Krüger froh. Wann genau, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Das hänge unter anderem davon ab, wann er seine neue Küche beziehen kann. „Die Jetzige ist einfach zu klein, um noch größere Mengen zuzubereiten. Außerdem bin ich noch auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern.“

Von Susanne Gidzinski