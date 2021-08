Rostock

Der Motor der Wirtschaft im Land – er läuft nach dem Krisenjahr 2020 wieder auf Hochtouren, sogar so gut wie noch nie: Der Rostocker Überseehafen vermeldet für das erste Halbjahr einen neuen Umschlagrekord. Niemals zuvor wurden in den ersten sechs Monaten eines Jahres so viele Güter umgeschlagen wie seit Januar 2021. Einer Brückensperrung in Dänemark und der Kauflust der Skandinavier sei Dank.

Und auch für das Klima gibt es dabei gute Nachrichten: Denn vor allem das Geschäft mit rollenden Gütern – umweltfreundlich per Bahn an die Kai-Kante oder direkt auf die Schweden-Fähre transportiert – boomt. Für Rostock das Modell für die Zukunft. „Wir werden immer grüner – der Schiene sei dank“, schwärmt bereits Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port.

Eine Brücke hilft Rostock

Insgesamt 15,2 Millionen Tonnen Fracht gingen in der Hansestadt bis Ende Juni über die Kai-Kanten. Nicht nur ein Plus im Vergleich zum Krisenjahr 2020, sondern sogar zum Jahr 2019 – als Rostock noch auf permanentem Wachstumskurs war. „Wir haben neue Rekorde aufgestellt“, sagt Scharners Co-Chef Gernot Tesch.

Die Geschäftsführer von Rostock Port, Gernot Tesch (links) und Jens Scharner, rechnen auch im zweiten Halbjahr mit einem Wachstum im Hafen. Quelle: Andreas Meyer

Vor allem das Geschäft mit Fracht für Skandinavien boomt. Fast 203 000 Lastwagen (plus zwölf Prozent) gingen von Rostock auf die Reise gen Norden, mehr als 83 000 Trailer (Lastwagen ohne Zugmaschine, plus 30 Prozent) und fast 15 000 Eisenbahn-Waggons (plus 53 Prozent). Gigantische Zahlen – die Rostock zwei Umständen verdankt: „Die Querung des Großen Belt in Dänemark wurde im Frühjahr überraschend für Züge gesperrt. Die Fracht musste neue Wege nehmen – über Kiel, Lübeck und vor allem Rostock“, sagt Katrin Verner, Frachtmanagerin der Reederei Stena Line in Rostock.

„Am Donnerstag wurde die Brücke gesperrt, am Sonnabend kamen die ersten Züge bei uns im Hafen an und mussten auf die Fähre“, erzählt Tesch. Rostock Port, die Umschlaggesellschaft Euroports, die Deutsche Bahn und die Reederei hätten nur Stunden Zeit gehabt, um zu reagieren. „Als Team haben wir das geschafft.“

Skandinavier in Kauflaune

Und noch etwa treibt die Umschläge nach oben: Die Skandinavier sind in Kauflaune. Baumaschinen, Elektronik aus China, Baumaterial – die Nachfrage im Norden wächst. „Keine Urlaubsreisen, keine Konzerte, keine Restaurant-Besuche: Auch in Skandinavien war das Leben in der Corona-Pandemie eingeschränkt. Die Menschen haben also Zeit und Geld anderweitig ausgegeben“, so Jens Scharner.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Klartext: Dass Amazon und Co. auch in Schweden boomen, beschert dem Rostocker Hafen kräftig mehr Arbeit. Und auch woanders war der Boom des Online-Handels zu spüren: Fast 340 000 Tonnen Papier, Zellulose und ähnliche Holz-Produkte wurden in Rostock umgeschlagen. Ein großer Teil davon für die Herstellung von Versandkartons.

Zukunft auf der Schiene

Hafen-Chef Tesch und Reederei-Expertin Verner sind trotz möglicher neuer Corona-Einschränkungen auch für das zweite Halbjahr optimistisch – und darüber hinaus. Denn die Zukunft des Hafen, sie liegt auf der Schiene. „Eigentlich ist der Seehafen ein riesiger Bahnhof mit Kaikanten“, so Tesch. Zu DDR-Zeiten war das eine Notwendigkeit: Treibstoff und Lastwagen waren knapp, die Bahn die einfachste Transport-Lösung. „Heute kommt uns das wieder zugute.“

Große Logistik-Kunden wie der Möbelriese Ikea oder auch der Weltkonzern Siemens würden bei Ausschreibung zunehmend auch eine „grüne“ Lieferkette einfordern. „Und da ist die Bahn nahezu unschlagbar“, sagt Tesch. Pluspunkt für Rostocks Hafen: Schon jetzt kommen per Bahn nicht nur „klassische“ Güterzüge im Hafen an, sondern auch Container und Trailer. Im Hafen werden die vom Zug abgeladen und auf die Fähren gezogen.

Aus Curtici in Rumänien, aus Halle, Herne, Dresden, Brünn, Bratislava und auch aus Verona rollen solche KV-Züge (KV steht für Kombinierter Verkehr) nach Rostock. 39 Verbindungen pro Woche. Neu ist seit diesem Jahr eine Verbindung nach Luxemburg: „Über Luxemburg gelingt es uns, sogar Fracht aus Spanien und Südfrankreich von der Straße auf die Schiene und dann an Bord unserer Fähren zu holen“, so Stena-Managerin Verner. Die Reederei bietet mit der „Mecklenburg-Vorpommern“ und der „Skåne“ gleich zwei Eisenbahnfähren gen Norden. „Die Züge rollen an Bord, die Lok wird abgekoppelt und in Schweden zieht eine neue Lok sie von Bord“, erklärt Managerin Verner.

Kreuzfahrt bleibt Sorgenkind

Wermutstropfen bleibt das Kreuzfahrtgeschäft: Mit Aida Cruises, Tui Cruises und MSC steuern 2021 lediglich drei Stamm-Reedereien wieder Warnemünde an. Statt mit mehr als 200 Anläufen wie in Vor-Corona-Zeiten rechnet der Hafen in diesem Jahr gerade mal mit etwas mehr als 40 Luxuslinern. „Und bis die internationalen Reedereien wieder Kurs auf uns nehmen – die Amerikaner zum Beispiel – kann es noch Jahre dauern“, fürchtet Rostock Port-Geschäftsführer Scharner.

Von Andreas Meyer