Rostock

Corona-Tristesse sucht man an diesem Ort vergeblich. Die Sonne steht hoch am Himmel, die Drinks sind eisgekühlt. Einzig die Masken, die Samuel Drews und Sascha Hofmann hinter der Theke über Mund und Nase gezogen haben, erinnern an einen Alltag mit allerlei Einschränkungen. Dabei hat Corona ihre Welt auf den Kopf gestellt.

Dennoch sind die beiden Rostocker Junggastronomen der Sommerlounge „Rost Dock“ im Rostocker Stadthafen bislang glimpflich durch die Krise gekommen. Es gibt wenige Unternehmer, die das in dieser Zeit von sich behaupten können.

Anzeige

Woran also liegt es? Zuallererst: Das Konzept der Mittdreißiger ist coronasicher. Zwei erfolgreiche Saisons liegen bereits hinter den beiden. Dazu kommt: Zur Zeit des großen Lockdowns hatten sie eh noch geschlossen. Der Verlust an Einnahmen war überschaubar. Ihr größter Vorteil aber: Sie servieren an der frischen Luft, mit reichlich Abstand. So haben sie es geschafft, Corona zu trotzen.

Weitere OZ+ Artikel

Speisen und Spielzeug

Als Anfang Mai die ersten Lockerungen kamen, waren auch sie startklar. Seit Mitte Mai kommen Sonnenhungrige, Schiffegucker, Durstige. Am Kai der Haedgehalbinsel gibt’s für die Gäste zwischen Palmen und gelben und blauen Seecontainern seither Speisen und Spielzeug: Sportgeräte, wie Pedalos, aber auch Kubb-Equipment und Straßenkreide zählen hier zum abwechslungsreichen Angebot. Außerdem locken Ausstellungen und kleine Livekonzerte, Piano bei Sonnenschein.

Mehr lesen: „Wir wollen eskalieren“: So lief das erste Party-Wochenende in MV nach den Corona-Schließungen

Die Formel des Erfolgs: Genuss, Spaß, Geselligkeit – inmitten einer weltweiten Krise. Genau das also, was vielerorts nur eingeschränkt – in geschlossenen Räumen gar nicht – möglich war.

Mit ihrem Angebot am Markt sein zu können, habe die einstigen Studenten einmal mehr zusammengeschweißt. „Wir sind dankbar und demütig, dass wir unsere Ideen weiterverfolgen und nicht aufgeben mussten“, sagt Samuel Drews. Umso größer sei ihr Verantwortungsgefühl ihren Kunden gegenüber.

Regelmäßige Corona-Tests für alle Mitarbeiter

Zweimal in der Woche ging und geht es für die Chefs und ihre Mitarbeiter zum Corona-Test. Die Maske sitzt stets akkurat im Gesicht und auch die Gäste sind angehalten, bei der Bestellung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das ausdrückliche Kommunizieren der Regeln, die die Krise hervorgebracht hat, ist ebenso Teil ihres Konzepts. „Das gibt den Leuten Sicherheit“, hat Sascha Hofmann festgestellt. „Sie haben Verständnis für die Maßnahmen und sind uns dankbar, dass wir die Vorgaben ernst nehmen und sie umsetzen.“

Überhaupt die Gäste, um sie dreht es sich hier. Abschalten, den Kopf freibekommen, den Blick über die Warnow ziehen lassen. „Was kann es Schöneres geben, als in dieser Umgebung zu sein“, fragt denn auch Sebastian Hohmann.

Steuererklärung mit Blick auf die Warnow

Der gebürtige Berliner lebt seit drei Jahren in Rostock, hat hier Maschinenbau studiert. In der Hochzeit der Pandemie hätte er sich nicht vorstellen können, woanders zu sein als in Deutschland als in Rostock. „Ich glaube fest, es war der weite Horizont, der geholfen hat, die Enge und die begrenzten Möglichkeiten zu ertragen“, sagt Hohmann.

Auch interessant: Riesenrad, Parks und Parkhäuser: So soll Warnemünde sich entwickeln

Der 34-Jährige kommt regelmäßig auf ein kühles Getränk am Kai vorbei. Wie gut Menschen durch Krisensituationen kommen, hat eben auch viel mit innerer Einstellung, mit einem guten Gefühl zu tun. Das bedienen Samuel Drews und Sascha Hofmann.

Dass sie Spaß haben bei dem, was sie machen, spürten auch die Gäste, sind Drews und Hofmann überzeugt. Und ihre Projekte liegen ihnen allesamt am Herzen. Die meiste Zeit ihres Tages gehört dem Business. Am Kai empfangen sie Lieferanten, bestücken ihr kleines Lager, nehmen Bestellungen entgegen und plaudern mit ihren Gästen. „A-typische Tage“, nennen sie das. Sogar die Voranmeldung ihrer Umsatzsteuer erledigen die beiden mit Blick auf die Warnow vom Liegestuhl aus. Zum Büro-Equipment gehören ein paar wenige Ordner und zwei Laptops, das war’s.

Die Gastronomie ist nicht ihr einziges Herzensprojekt

Unkonventionell gehen sie nicht nur an ihren kleinen Betrieb heran. Auch ihr Engagement für den Umweltschutz und ein plastikfreies Rostock sind ihnen Herzensprojekte. Da ziehen sie schon mal selbst los, um die Warnow von verrosteten Fahrrädern zu befreien, einen Beitrag zu leisten für diese Stadt und: um Vorbild zu sein. Für ihre Mitarbeiter. Für ihre Familie. Sie lächeln.

Ihre Frauen, so verraten es die beiden, müssten dann doch regelmäßig entbehren und Verständnis aufbringen. Dann etwa, wenn sie auf Anrufe erst 24 Stunden später reagieren können, weil sie derart viel um die Ohren haben. Das wiederum haben sie dann doch gemein mit all den anderen Unternehmern, die ihren Betrieb und ihre Teams durch diese Ausnahmesituation navigieren müssen.

Von Juliane Lange