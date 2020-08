Rostock

Bei Temperaturen um die 30 Grad sehnen sich die Rostocker nach Erfrischung – und zwar von außen und innen. Der Trinkwasserverbrauch der Hansestädter ist deshalb in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. „Am Freitag haben wir mit 44,9 Millionen Litern das bisherige Jahreshoch erreicht – das sind rund 12 Millionen Liter mehr als gewöhnlich“, sagt Thomas Panwitt, Chef des Rostocker Wasserwerkes. Allein in der vergangenen Woche seien zudem zwischen 39 300 und 44 900 Kubikmeter pro Tag ins Netz eingespeist worden.

Dennoch sei der Verbrauch nicht so hoch wie 2018. Mit 45,5 Millionen Litern am 1. Juni hält das Jahr den Rekord. „Damals war es sehr früh im Sommer schon recht heiß, da wurde auch im Garten kräftig gegossen, damit alles wächst“, nennt Panwitt einen Grund für den immer noch gültigen Spitzenwert.

Keinen Auswirkungen durch Heimaturlauber spürbar

Aber auch der aktuelle Sommer stünde in der Statistik aber gut da – vor allem durch die heißen letzten Tage. „Dass durch Corona mehr Menschen ihren Urlaub zu Hause verbringen und deshalb der Verbrauch steigt, das können wir mit unseren Zahlen allerdings nicht bestätigen“, so Pannwitt. Da die Hansestadt immer im Sommer von vielen Touristen besucht wird und diese auch zurzeit da sind, sei der Verbrauch generell höher.

Den niedrigsten Verbrauch gab es in diesem Jahr übrigens am 23. Mai, wo rund 28,4 Millionen Liter zu den Kunden flossen – der Durchschnittsverbrauch an normalen Tagen liege laut Nordwasser übrigens bei rund 33 000 Kubikmetern, also 98 Liter Wasser pro Kopf.

Das Rostocker Wasserwerk in der Blücherstraße ist auch für Rekord-Verbräuche technisch gut gerüstet. Quelle: OVE ARSCHOLL

Warnow bietet ausreichend Wasserreserven

Meldungen wie die aus Niedersachsen, wo zurzeit gebietsweise das Trinkwasser knapp wird, müssten die Hansestädter dagegen nicht befürchten. „Dadurch, dass wir das aufbereitete Wasser der Warnow nutzen, gibt es aktuell keinen Engpass und es sieht auch nicht so aus, dass es zu einem kommen könnte“, so Thomas Panwitt. Nicht nur, dass der aktuelle Wasserstand der Warnow keinen Anlass zur Sorge bietet – „sie wird ja auch durch zahlreiche Zuflüsse immer weiter gespeist“, erklärt der Experte, der seit 2009 das Rostocker Wasserwerk leitet.

Auch im Landkreis, wo das Grundwasser zum Trinken aufbereitet wird, gebe es trotz gestiegener Nachfrage keinen Versorgungsengpass oder Qualitätseinschränkungen für die rund 28 000 Abnehmer. Sobald in der Leitstelle des Wasserwerkes abzusehen ist, dass der Verbrauch steigt, könnten die Kollegen reagieren. „Zum Beispiel durch Erhöhung der Drehzahl, des Durchflusses oder durch das Zuschalten von Aggregaten“, sagt Panwitt. So sei sichergestellt, dass immer genügend Wasser fließt. Zudem sei auch die Technik für derartige Verbräuche ausgelegt.

Jeder Rostocker verbraucht täglich 98 Liter Wasser Im Verbandsgebiet des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes (WWAV) sichern elf Wasserwerke zuverlässig den Trinkwasserbedarf für rund 270 000 Einwohner. Das Wasserwerk Rostock mit seiner komplexen und aufwendigen Technologie zur Trinkwasseraufbereitung nutzt ausschließlich das Oberflächenwasser der Warnow. Als größtes Wasserwerk in MV versorgt es sowohl rund 210 000 Einwohner der Hansestadt als auch rund 32 000 Einwohner in den 16 Umlandgemeinden des Landkreises Rostock. Weitere zehn Grundwasserwerke, die aus 41 Brunnen Trinkwasser gewinnen, versorgen außerdem circa 28 000 Einwohner im Landkreis Rostock. An einem Durchschnittstag verbrauchen die Rostocker (Einwohner, Gewerbe und Industrie) rund 33 000 Kubikmeter Wasser. Pro Kopf bedeutet dies 98 Liter am Tag. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt wurden 2019 pro Kopf 125 Liter verbraucht. Aus dem Wasserwerk Rostock fließt das Trinkwasser in insgesamt 1000 Kilometer Trinkwassernetz, davon allein in der Hanse- und Universitätsstadt 690 Kilometer.

Dennoch sollten die Menschen mit der Ressource nicht verschwenderisch umgehen, sondern sie bewusst nutzen. „In dem, was da aus dem Hahn kommt, steckt nämlich sowohl Arbeit als auch Energie drin“, erklärt Panwitt. Immerhin zwei Drittel der gesamten Wassermenge, die in den Anlagen in der Blücherstraße aufgearbeitet wird, fließen für den privaten Bedarf; zum Trinken, Duschen, für die Planschbecken oder den Garten. „Spitzenwerte erreichen wir dennoch meist in der Woche, wenn zum gestiegenen privaten Gebrauch auch noch die Industrie dazu kommt“, sagt Bettina Kalnins, Sprecherin von Nordwasser.

Im Homeoffice wird täglich, aber später geduscht

Welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die Trinkwasserversorgung hat, könne erst zum Jahresende hin verlässlich bilanziert werden. „Was wir zur Zeit des Lockdowns aber schon feststellen konnten, war, dass die Menschen morgens später geduscht haben“, weiß Wasserwerke-Chef Thomas Panwitt.

Während sonst bereits zwischen 6 und 7 Uhr morgens ein Spitzenwert erreicht würde, hätte der sich in den Monaten März und April um etwa anderthalb Stunden nach hinten verschoben. Was in der Leitstelle des Wasserwerkes noch auffiel: „Die Menschen haben aber trotz Homeoffice weiter täglich geduscht“, so Bettina Kalnins augenzwinkernd.

Von Claudia Labude-Gericke