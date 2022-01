Rostock

Der kommende Sonntag dürfte für Fans des Rostocker „Polizeirufs 110“ höchst emotional werden: Nach knapp zwölf Jahren an der Seite seiner LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) verlässt Charly Hübner alias Sascha Bukow die beliebte NDR-Krimireihe. Damit geht eine Ära zu Ende: Immerhin haben sich die zwei zu einem der beliebtesten Ermittlerpaare des deutschen Fernsehens entwickelt und nur wenig an Verwirrung, Verstörung und Verstrickung ausgelassen.

Ermittlerduo wie „Champagner und Dosenbier“

Lange hatten die Fans darauf hingefiebert, dass beide endlich ein Paar werden. Auf dem emotionalen Höhepunkt dieser prickelnden Symbiose von „Champagner und Dosenbier“ – wie Bukow selbst das ungleiche Paar bezeichnet, ist nun Schluss: Doch wie genau der raubeinige Kommissar aus der Serie aussteigt, soll bis zur Ausstrahlung geheim bleiben. Fest steht nur: Es wird dramatisch.

Hübner selbst blieb im ARD-Interview verschlossen. Es hätte verschiedene Möglichkeiten des Ausstiegs gegeben. Bukows Lebensweg sei immer, wenn es konkret wurde, von Changieren und Verschwinden geprägt gewesen. „Die Variante, die wir letztlich gewählt haben, ist schon drastisch“, sagt er, ohne mehr zu verraten.

In der Folge „Keiner von uns“ (Sonntag, 9.1. um 20.15 Uhr, im Ersten) – der Titel ist ein Tribut an die erste Folge im Jahr 2010 „Einer von uns“ – müssen sich die beiden um den Mord an Tito, Inhaber eines Musikclubs, kümmern. Verdächtigt wird der bekannte Musiker Jo Mennecke, stark gespielt von Bela B. Felsenheimer von der Punkrockband „Die Ärzte“, der mit seinen Starallüren das gesamte Ermittlerteam aufmischt.

Bildergalerie: Charly Hübner in seinem letzten „Rostocker Polizeiruf“

Zur Galerie Charly Hübner steigt nach knapp zwölf Jahren aus NDR-Krimiserie aus – wie genau, ist unbekannt. Fest steht nur: Es wird dramatisch.

Bukow wird selbst erpresst

Bukow wird in seinem letzten Fall mit alten Problemen konfrontiert, bekommt ordentlich was auf die Nase und wird selbst erpresst. Da sind die Hinterlassenschaften seines erschossenen Vaters im kriminellen Milieu der Hansestadt oder die von König initiierte Fälschung von Beweisen, um einen Mörder zu überführen, die sich nun seit November 2018 durch die Handlung zieht. Das alles belastet die junge Liebe zwischen den beiden Ermittlern, die sie nun endlich offen zeigen.

„Wir klammern uns aneinander fest und ziehen uns immer tiefer. Ich deck dich, du deckst mich, ich deck dich wieder. Was kommt als nächstes?“, fragt König ihren Partner im Making-of zu „Keiner von uns“, das in der ARD Mediathek zu sehen ist. Dann fällt ein entscheidender Satz: „Wir dürfen nicht weitermachen.“

In einer der letzten Szenen wird gezeigt, wie sich beide küssen und „halt dich an deiner Liebe fest“ singen. Beide weinen und König beschwört ihren Partner, mit ihm gehen zu wollen. „Ich komm mit dir mit“, sagt sie. „Bukow und Clyde“. Wohin bleibt unklar.

Hübners Ausstieg: Unfall, Krankheit, Mord?

Wer jedoch beim Ausstieg Bukows auf einen spektakulären Unfall, eine unheilbare Krankheit oder sogar einen Mord spekuliert hat, dürfte vermutlich falsch liegen. Unwahrscheinlich ist auch, dass Bukow selbst die ganze Zeit korrupt gewesen sein könnte und mit zehn Kilo Koks in einer stillgelegten Lagerhalle hochgenommen wird oder – um aktuelle Bezüge aufzugreifen – an einem neuartigen Virus erkranken oder von militanten Virus-Leugnern bei einer Demo platt gemacht werden könnte. Vielmehr hat es den Anschein, als würde der Ermittler alles hinter sich lassen.

Fans nach „Making-of“: „Abschied wird tränenreich“

Doch auch, wenn die Fans bisher nur spekulieren können, steht eins bereits fest: „Nach dem Making-of weiß ich, es wird tränenreich bei mir“, schreibt Nessa auf der Internetplattform Twitter. „Mir war es über weite Strecken zu weit weg von der Rolle, um ernsthaft was zu fühlen, aber am Ende hab ich auch geheult“, antwortet eine Nutzerin namens Kirsten.

„Wir haben viel erzählen dürfen“, blickt Moore, mehrmaliger Autor der Rostocker „Polizeiruf“-Folgen zurück. Mit Sarnow und Hübner zwei Akteure zu finden, die sich als Figuren großartig ergänzen, sei ein absoluter Glücksfall gewesen. Das sieht auch das Publikum so. „Die Lücke, die Sascha Bukow hinterlässt, ist nur sehr schwer auszufüllen“, schreibt Fan Dirk Maurer auf der Facebook-Seite vom „Polizeiruf 110“ im Netz. „Ohne Herrn Bukow wird’s schwer“, ist sich auch Bettina Czychi sicher.

Charly Hübner geht – Lina Beckmann kommt

Was die Fans ein wenig trösten dürfte, ist die Tatsache, dass die Rolle in der Familie bleibt. Künftig wühlt sich König an der Seite der in Hamburg gefeierten Theaterschauspielerin Lina Beckmann – im realen Leben die Ehefrau von Charly Hübner – durch die Unterwelt und kriminelle Szene der Hansestadt Rostock und ihrer Umgebung.

Von Stefanie Büssing, Joachim Mangler