Rostock

Ein weiterer Schritt zurück zur Normalität: Von diesem Freitag (25. Juni) an darf in Diskotheken und Clubs wieder getanzt und gefeiert werden, wenn auch nur mit einer Auslastung von 50 Prozent. Es gilt eine Testpflicht. Wer bereits zweimal geimpft wurde oder genesen ist, muss keinen Test machen. Zudem müssen die anwesenden Personen mit ihren Kontaktdaten wie beispielsweise durch das Einchecken mit der Luca-App erfasst werden.

Für einige Clubs kommen die Lockerungen überraschend, andere freuen sich riesig. Wie die Lage in Rostocks Clubs derzeit aussieht und wo am Wochenende bereits wieder gefeiert werden kann, zeigt die OZ.

Feiern im Bunker, Helgas Stadtpalast oder im LT-Club

„Liebe Freunde, hin und wieder gibt´s besondere emotionale Momente im Leben. Dieser ist definitiv einer davon! Wir dürfen wieder öffnen!“, kündigt der Club Helgas Stadtpalast auf seiner Facebook-Seite an. „Die Freude ist einfach riesig“, sagt Johanna Treppmann vom Kulturwerk MV begeistert zur bevorstehenden Öffnung. Am Samstag können die Menschen in dem Club in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wieder feiern.

Eine weitere Möglichkeit, die Nacht zum Tag zu machen, bietet der Bunker Rostock. Der Club in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt öffnet bereits am Freitag wieder seine Türen. Geschäftsführer Mark Jenderny freut sich sehr auf das bevorstehende Party-Wochenende. „Wir bieten unseren Gästen an, sich vor Ort testen zu lassen“, sagt Jenderny. Außerdem empfiehlt der Chef des Bunkers die Benutzung der Luca-App. So müssten vor Ort keine Zettel zur Kontaktnachverfolgung ausgefüllt werden.

Auch im LT-Club in der Tiergartenallee kann am Wochenende wieder Party gemacht werden. Wie genau das Feiern ablaufen wird, dafür müsse man noch die endgültige Verordnung der Landesregierung abwarten, erklärt Betreiber Witzan Schmidt.

Lockerungen kommen für einige Clubs überraschend

Doch nicht alle Clubs können so spontan ihre Türen wieder öffnen. „Wir würden gerne sofort loslegen, aber so kurzfristig ist das leider nicht möglich“, sagt Hannes Lenz. Der Geschäftsführer des Zwischenbaus in der Südstadt hält eine Öffnung „ab September, vielleicht sogar ab August“ für möglich. Aktuell stecke der Club noch in Umbaumaßnahmen, von den Lockerungen sei man überrascht worden.

Ähnlich sieht es im Moya in Reutershagen aus. „Wir können nicht von heute auf morgen wieder öffnen. Leider hatten wir keine Glaskugel, wo wir die Entscheidungen aus Schwerin vorhersehen konnten“, sagt der Betreiber der Kulturbühne, Niels Burmeister. Er hält eine Öffnung frühestens ab September für möglich: „Wir hoffen natürlich, dass es dann wieder losgeht, aber wer weiß, wie die Corona-Lage dann wieder aussieht.“

Greifclub im Hansa-Viertel und Mau-Club bleiben noch zu

Auch der Greifclub im Hansaviertel wird am Wochenende noch nicht wieder öffnen. „Aktuell sind wir noch in der Abstimmung, wie die beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden können“, erklärt Betreiber Oliver Schubert.

Im Mau-Club am Stadthafen bleiben die Türen zum Club auch erstmal geschlossen. Als Alternative gebe es aber die Möglichkeit, den Kulturhafen am Warnowufer zu besuchen und draußen zu feiern. Eine Öffnung der Diskothek könne ab September möglich sein, sagt Mau-Booker Thomas Fanter.

Auf den Herbst hofft auch Frank Holle. Er ist Geschäftsführer der Goliath Show Promotion GmbH, die unter anderem die Ü-30-Partys in der Stadthalle veranstalten. Mit einer Auslastung von nur 50 Prozent mache die Veranstaltung aktuell keinen Sinn, erklärt Holle. Allerdings seien die Partys sowieso auch erst wieder für den Herbst geplant gewesen.

Von Franziska Weiß