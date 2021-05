Rostock

Mit einer Schüssel voller Fisch und Fleisch in der Hand betritt Lars Purbst das Gehege im Rostocker Zoo. Sofort springt das Eurasische Fischottermännchen Ivan in den Bach und schwimmt auf den Tierpfleger, der auf der anderen Uferseite wartet, zu. Zur Belohnung bekommt das Tier ein Stück Rindfleisch zugeworfen. „Ivan war von Anfang an sehr neugierig und reagiert darauf, wenn wir die Anlage betreten“, sagt Purbst. „Sein Sohn Milas ist noch etwas zurückhaltender, aber das wird sich noch geben. Er ist ja auch erst ein Jahr alt.“

Neue Anlage offiziell übergeben

Am 21. April kamen Vater und Sohn aus dem schwedischen Tierpark Lycksele nach Rostock. Sie sind damit die ersten Bewohner der neuen Otteranlage, die am Mittwoch offiziell eröffnet worden ist. Auf 630 Quadratmetern – davon 280 Quadratmeter Wasserfläche – können sich die Marder nun austoben. „Sie haben sich schon ganz gut eingelebt und erkunden ihr neues Zuhause. Die Anlage ist strukturierter als vorher“, sagt Tierpfleger Purbst. So wurde der Bachlauf verändert und ein kleiner Wasserfall integriert. „Es gibt nun mehr Ablenkung und Abwechslung für die Tiere.“

Die grundlegende Sanierung des Geheges, für die der Zoo rund 280 000 Euro investiert hat, wurde im April 2020 angegangen – damals war der letzte Otter des Rostocker Zoos im Alter von 14 Jahren verstorben. Nach einem Jahr ohne die Fischotter ist Purbst nun froh über die neuen Bewohner. „Es ist immer interessant, wenn man intelligente Tiere hat. Mit denen kann man immer ein bisschen mehr machen“, so der 37-Jährige. So könne er sich Aufgaben überlegen und ein Tiertraining erarbeiten. Vor allem Ivan sei ein „flippiges Tier“ – die Otter, die bis vor einem Jahr im Zoo lebten, seien zurückhaltender gewesen. „Es gibt nun einmal unterschiedliche Charaktere.“

Drei Fütterungen am Tag

Ivan und Milas hören sogar auf ihre Namen. Und das demonstriert der Rostocker auch gleich. Er ruft nach Milas, der daraufhin sein Versteck verlässt und auf den Tierpfleger zupirscht. Während Purbst Ivan füttert, nutzt der jüngere Fischräuber die Gelegenheit, zieht ein großes Stück frischen Fisch aus der Schüssel und rennt mit der Beute weg.

13 Otterarten weltweit Der Eurasische Fischotter ist eine von weltweit 13 Otterarten und nach dem Dachs der zweitgrößte heimische Vertreter der Marder in Mitteleuropa. Er kommt in nahezu ganz Europa vor. Zu erkennen sind die Tiere an ihrem spitz zulaufenden, marderähnlichen Körper und ihrem muskulösen Schwanz. Mit ihren kurzen, kräftigen Beinen, ihrem flachen Kopf mit breiter Schnauze und langen Tasthaaren sowie ihrem braunen Fell bewegen sie sich stromlinienförmig und äußerst flink im Wasser. Sie erreichen eine Körpergröße von bis zu 1,20 Metern und ein Gewicht von etwa sieben Kilogramm bei den Weibchen und etwa zehn Kilogramm bei den Männchen. Die scheuen Tiere haben durchschnittlich eine Lebenserwartung von acht bis 13 Jahren.

Neben den Fischen Plötze und Stint stehen außerdem Rindfleisch, Mäuse, Küken und Hühnerhälse auf dem Speiseplan – zwei Kilo gibt es insgesamt am Tag. „Wir halten die Nahrungspalette breit und werden dann sehen, was sie am liebsten essen“, sagt Purbst. Dreimal täglich wird gefüttert. Das sei wichtig, um gerade in der Anfangszeit viel Kontakt aufzunehmen, eine Bindung zwischen Mensch und Tier aufzubauen. So gelinge es, die Tiere in bestimmten Situationen auch mal schnell einsperren zu können. „Wenn sie hören, wenn man sie ruft, und dann eigenständig in ihre Schlafbox gehen, wäre das ideal. Das ist jetzt das Ziel für die nächsten Wochen“, sagt der Tierpfleger.

Traumjob gefunden

Seit 2003 arbeitet er im Rostocker Zoo – täglich um 7.30 Uhr geht es los mit einer Sicherheitskontrolle, es folgen Fütterungen und Reinigung der Anlagen. Für den gebürtigen Brandenburger ein Traumjob. „Die Arbeit mit den Tieren macht mir großen Spaß. Man lernt hier erst mal alle Tiere kennen – von Maus bis Elefant – und merkt dann, welche Tiere einem liegen.“ Seit 2005 ist er nun für die Otter, Seehunde, Seebären und Kängurus verantwortlich. „Die Otter gehören zu meinen Lieblingstieren, aber eigentlich habe ich auch alle lieb“, sagt er lachend.

Das Vater-Sohn-Team soll bald noch vergrößert werden. „Geplant ist, dass auch Milas Bruder Miwan zu den beiden stoßen wird“, sagt Zookuratorin Antje Angeli. „Er hatte sich im Vorfeld des Transportes so gut auf seiner heimatlichen Anlage versteckt, dass dafür nun ein zweiter Anlauf notwendig wird.“ Die Verantwortlichen hoffen, dass das nun bald geschehen werde, da die anderen beiden bereits einen großen Vorsprung bei der Eingewöhnung haben.

Erst mal kein Nachwuchs

Zunächst soll es dann aber bei der Drei-Männer-WG im Ottergehege bleiben. Ein Weibchen wird erst einmal nicht kommen. „Das ist von der Lebensweise her schwierig“, erklärt Purbst. Eurasische Fischotter seien Einzelgänger, die sich nur unter bestimmten Bedingungen in Gruppen halten lassen – als Geschwister-Trupp oder Eltern mit ihren Kindern. „Die Anlage ist aber so konzipiert, dass wir auch irgendwann, wenn das gewünscht ist, zum Nachwuchs übergehen könnten“, sagt der Experte.

Der Fischotter gehört zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten Mitteleuropas. Laut der Roten Liste für bedrohte Tier- und Pflanzenarten der Weltnaturschutzunion gelten Fischotter als potenziell gefährdet. Zu den Ursachen zählen Flussbegradigungen und Wasserverunreinigungen, die die Lebensräume und Nahrungsgrundlagen einschränken.

