Rostock: Wieder Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Nachdem es am Donnerstag in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrzeug gekommen war, hat sich am Freitag erneut ein Unglück mit Beteiligung einer Straßenbahn ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 10.15 Uhr auf der Warnowallee in Lütten Klein zu einem Unfall. Ein Transporter kollidierte frontal mit einer Straßenbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Straßenbahn zwischen der Haltestelle Lütten Klein Zentrum und der Turkuer Straße in Richtung Lichtenhagen unterwegs. An der Stelle, an der die Gleise die Warnowallee queren, kam es zum Zusammenstoß.

Schwerer Unfall zwischen Straßenbahn und Transporter behindert stundenlang Verkehr in Rostock: 49-Jähriger fährt frontal in Tram und wird verletzt. Quelle: Stefan Tretropp

Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine abschließenden Angaben machen. Da sich auf der Kreuzung eine Ampel befindet, liegt der Verdacht nahe, dass entweder der Straßenbahn- oder der Transporterfahrer die rote Ampel missachtet haben muss. Kurz nach dem Unfall kamen Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz.

Der 49-jährige Transporterfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt, da auch ein Sachverständiger der Dekra an der Unfallstelle Ermittlungen aufnahm. Die Polizei hat ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.

Von Stefan Tretropp