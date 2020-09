Rostock

Werden die Hamburger Straße und die Stadtautobahn künftig nur noch zweispurig befahren? Geht es nach Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne), könnte das helfen, um in Rostock schon vor 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Auch Investitionen wie das Autobahnkreuz Evershagen und das Plateau über die L 22 wären dann vom Tisch. Stattdessen gebe es Windparks vor der Küste und nur noch Passivhäuser als Neubauten. „Und in der Stadt wäre überall Tempo 30“, ergänzte Matthäus. Diese Vision stellte der Senator jüngst vor der Bürgerschaft vor.

Bei aller Einsicht für die Notwendigkeit zum Umdenken: Vielen Bürgerschaftsmitgliedern sind die Ideen von Matthäus dann aber doch zu radikal. „Das wäre wirtschaftlicher Raubbau an der Hansestadt“, erklärt beispielsweise Daniel Peters.

Anzeige

Mehr lesen: Kreative Demo: Rostocker Lastenradler strampeln für Verkehrswende

Weitere OZ+ Artikel

Dennoch war auch dem CDU-Vorsitzenden der von der Verwaltung eigentlich vorgelegte Maßnahmenplan zum Klimaschutz zu lasch. Fast ein Jahr nach Ausrufung des Klimanotstandes für die Hansestadt sieht das Papier nämlich vor allem neue Konzepte, aber kaum konkrete Handlungen vor. „So, wie es ist, würde auch der letzte Braunkohlelobbyist das Paket unterschreiben, weil es ihm nicht wehtut“, sagt Christoph Eisfeld ( FDP). Er hätte sich gewünscht, dass es einige von Matthäus’ streitbaren Visionen in den Plan geschafft hätten. „Denn das Maßnahmenpaket ist harmlos, damit entsteht kein Fortschritt“, so Eisfeld.

Symbolpolitik zeigt Unterschätzung der Klimakrise

Genau das kritisiert auch das Bündnis „ Rostock for Future“. Dass es bisher hauptsächlich Symbolpolitik seitens der Stadt gegeben habe, zeuge von einer Unterschätzung der Klimakrise. Auf das am Mittwoch von der Bürgerschaft beschlossene Maßnahmenpaket müssten nun finanziell mutige, aber auch inhaltlich konsequente Entscheidungen folgen. Zudem solle die Hansestadt nicht erst 2050, sondern bereits 2035 klimaneutral sein.

Auch interessant: Lange Schlange in Rostock: Darum stehen Hunderte in der Richard-Wagner-Straße an

„Die entsprechenden Maßnahmen müssen in alle Bereiche der Kommune ausstrahlen. Der Hafen, der Flughafen, die Gebäude und die Energieversorgung müssen klar und messbar ihren Beitrag leisten“, sagt Schülerin Elisabeth Grune. Dafür wird es Geld und viele weitere Personalstellen brauchen.

„Aber ohne Klimaschutz wird es perspektivisch noch teurer und das auf unsere Kosten“, erklärt die Vertreterin des Bündnisses, das die Stadt auffordert, mindestens fünf weitere unbefristete Stellen für die Klimaschutzleitstelle zu schaffen.

Mehr aus Rostock: Einkaufen vor der Haustür: Wo in Rostock neue Shopping-Meilen entstehen sollen

Um den Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, lädt „ Rostock for Future“ am 20. September zum Klimakrisenaktionstag in die Lange Straße und organisiert für den 25. September einen globalen Schulstreik, der um 13 Uhr im Stadthafen beginnt.

Von Claudia Labude-Gericke