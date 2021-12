Rostock: „Wir frieren für die, denen wirklich kalt ist“

Warnemünde

Die Lufttemperatur beträgt null Grad Celsius. Das Wasser der Ostsee vor Warnemünde misst vier Grad. Eisbader Jens hat ein Thermometer dabei, kommt von der Messung der Wassertemperatur nur mit Badehose und Mütze bekleidet angeflitzt und und sagt seinen Leuten, wie warm es heute ist. Es ist dunkel, es ist kalt, es schneit ein wenig. „Wir gehen jetzt rein“, ruft Gabriel Rath (41). Er gehört zu den Gründern der Initiative „Eisbademeisters“. Die aus vier Männern bestehende Kern-Truppe geht seit dem vergangenen Winter regelmäßig freitags baden, von November bis Ostern. Um Spaß zu haben, aber um vor allem Geld zu sammeln. Für Obdachlose und den Förderverein der Rostocker Tafel kamen in der vergangenen Saison 15 000 Euro zusammen.

Nun gab es für das Engagement, dem sich immer mehr Leute anschließen, den Ehrenamtspreis des Vereins Rostocker Sieben, eines gemeinnützigen Vereins, der vor allem Projekte für Kinder aus bedürftigen Familien auf die Beine stellt. Überreicht wurde die Anerkennung im Rathaus, da der Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Schirmherr des Vereins ist. Auch dabei: Jana Röper, Vorstandsvorsitzende der Rostocker Sieben. Sie sagt: „Es ist toll, dass sich junge Leute so für Bedürftige engagieren. Eisbaden ist schon Wahnsinn – und dann noch Spenden einsammeln, das ist beeindruckend.“

Bürgermeister Madsen friert bald mit

„Schon beim Denken ans Eisbaden habe ich bisher immer kalte Füße bekommen“, sagt der Oberbürgermeister. „Ich finde es aber großartig, wie das Eisbaden zu verschiedenen guten Zwecken genutzt wird. Gemeinsam Gemeinwohl leben und Geld sammeln für wichtige Projekte: Das ist für mich soziales Miteinander im Verein.“ Bei der kleinen Veranstaltung im kleinsten Kreis bekam der OB auch eine Eisbademeister-Mütze geschenkt. Bedingung: Claus Ruhe Madsen muss auch mal in die kalte Ostsee. Madsen, als Sportsmann bekannt, sagte zu, im kommenden Jahr mit den Eisbademeisters ins Wasser zu gehen, um das Projekt zu unterstützen.

Es ist dunkel, es ist kalt und ein paar Schneeflocken fallen vom Himmel – trotzdem gehen die „Eisbademeisters“ Stefan Dähn, David Garbe und Gabriel Rath (v. li.) in die Ostsee vor Warnemünde. Der vierte Mann der Kern-Truppe – Jörn Sieveneck – ist nicht auf dem Bild. Quelle: Klaus Amberger

Initiative reicht schon bis Hamburg

Die Eisbader nehmen 250 Euro Preisgeld mit. Vielleicht werden sie in Shirts und Bademäntel mit dem Logo der Initiative investiert. Oder die Summe geht als Spende weiter. „Der Preis steht für alle, die sich überwinden, ins Wasser zu springen, und für die vielen Spender“, sagt Gabriel Rath. Mittlerweile zieht die Aktion Kreise. In Hamburg wird auch schon für die Eisbademeisters gebadet, in Flensburg startet jetzt eine Gruppe, in Berlin wird die Aktion vorbereitet. „Denn es ist unglaublich, wie viele Menschen obdachlos sind, auch in Rostock“, sagt Rath. „Wir frieren für die, denen wirklich kalt ist.“

„Bio-Schock“ macht glücklich

Nach sieben Minuten kommen die Männer und die Gäste aus dem Wasser. Sie lachen, sind fast euphorisch. Das Wetter ist nach wie vor fürchterlich. Die wenigen Strandspaziergänger zücken ihre Smartphones und halten die „Fata Morgana“ fest.

„Eisbaden macht glücklich“, weiß Gabriel Rath. Nach der Anspannung des Körpers durch die frostigen Temperaturen komme die Entspannung. „Wir laufen dann den ganzen Abend mit einem Dauergrinsen im Gesicht durch die Gegend“, berichtet der Warnemünder. Froh macht neben dem „Bio-Schock“ dann zusätzlich auch das Spenden: „Wir springen für Wärme ins kalte Wasser.“ Auch Weihnachten um 8.30 Uhr Höhe Hotel „Hübner“. Außerdem gibt es Silvester ein Abbaden und Neujahr ein Anbaden (Zeiten noch unklar). Dann wieder jeden Freitag um 15.30 Uhr. Treffpunkt Promenade beim Hotel „Hübner“. Bis Ostern werde durchgezogen, sagt Gabriel Rath. „Dann wird es uns zu warm.“

