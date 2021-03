Rostock-Stadtmitte

Wird gerade ein wichtiges Stück Rostocker Stadtgeschichte still und heimlich vernichtet? Neben dem Glatten Aal drehen sich hinter einem blickdichten Zaun die Bagger und heben eine Baugrube aus – mitten in einem der archäologisch wertvollsten Areale der Hansestadt. „Hier wird Kulturgut einfach weggebaggert“, warnt der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Carsten Schmoldt, der sich verzweifelt an die OZ wandte.

Das Rostocker Kulturamt beschwichtigt jedoch: „Es werden zunächst nur die obersten Schichten abgetragen“, sagt Amtsleiterin Dr. Michaela Selling. Die Mauerreste und Trümmer, die bei den Bauarbeiten zutage treten, stammten noch vom alten Chemie-Institut der Universität, das zuvor an dieser Stelle stand und 2008 abgerissen wurde.

Hoffen auf spannende Funde

Mit dem Investor Randalswood sei vereinbart, dass in den tieferen Schichten eine professionelle Grabungsfirma eingesetzt werde, die studierte Archäologen einsetze. „Und wir werden das begleiten“, verspricht Selling.

In der Tiefe versprechen sich Experten Überreste aus der Zeit vom 14. bis 16. Jahrhundert, unter anderem vom alten Doberaner Hof, einer Außenstelle des Zisterzienserklosters Doberan. „Wir hoffen auf spannende Funde“, so Selling.

Historisches Erbe soll gesichert werden

Mit dem Investor sei man sich einig, dass das historische Erbe diesmal gesichert und gewürdigt werden soll, sagt die Amtsleiterin. „Auch Randalswood hat ein Interesse daran, den späteren Mietern zeigen zu können, worauf sie da sitzen.“ Denkbar wäre etwa, gemeinsam eine Broschüre über das Areal und die gemachten Funde zu erstellen oder sogar einzelne Fundstücke, etwa in der Lobby des geplanten Hotels, auszustellen. „So könnte der besondere Charakter der Liegenschaft dargestellt werden“, so Selling.

Bei der Bebauung des eigentlichen Glatten Aals mit dem Hanse-Karree war es vor einigen Jahren zu einem Eklat gekommen, da Randalswood eine offensichtlich unseriöse Grabungsfirma engagiert hatte, die – so Selling – „mit den Funden über alle Berge“ verschwunden sei. Bis heute ist davon nichts aufgetaucht. Das soll sich nun beim Nachbargrundstück nicht wiederholen.

Baggerfahrer als Archäologe

Doch Bodendenkmalpfleger Schmoldt hat so seine Zweifel. „Es kann nicht sein, dass jetzt der Baggerfahrer als Archäologe auftritt und entscheidet, ob wertvoll ist, was da an seiner Baggerschaufel hängt.“ Er habe beobachtet, dass die Spundwände bis in 2,50 Meter Tiefe hinabragen. „Damit wären dann etwa Überreste des Geburtshauses von Generalfeldmarschall Blücher, das dort einmal stand, bereits zerstört.“

Er wundere sich auch, warum das Landesamt für Denkmalpflege MV nicht einschreite. Das Vorgehen sei sehr investorenfreundlich, gehe aber zulasten des Kulturerbes. „Damit wird ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen. Das ist eine Bankrotterklärung für die Archäologie in MV“, so Schmoldt.

Eskalierter Konflikt mit Polizeieinsatz?

Wie man hört, hat der Investor sogar ein Betretungsverbot für die untere Denkmalbehörde verhängt, nachdem diese mit Hilfe der Polizei versucht haben soll, auf das Gelände zu kommen. Das konnte Selling jedoch nicht bestätigen. Der betreffende Mitarbeiter sei derzeit nicht im Dienst.

Randalswood will das Areal neben dem Glatten Aal in ein Wohn- und Geschäftsquartier verwandeln. Diesmal sollen aber nicht nur Eigentums-, sondern „in größerem Umfang“ auch Mietwohnungen geschaffen werden. Neben einer Tiefgarage sind oberirdisch insgesamt 135 Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten sowie ein Hotel mit 161 Zimmern geplant.

Schätze aus verschiedenen Epochen

Der Bereich lag innerhalb der alten Stadtmauer und könnte archäologische Schätze aus verschiedenen Epochen bergen. „Ursprünglich gab es an dieser Stelle nahe der Stadtmauer eine eher kleinteilige Bebauung mit Buden, kleinen Häuschen und nur wenigen Giebelhäusern“, erklärt Stadtarchäologe Ralf Mulsow. „Aus dieser Zeit könnten wir auf Fundamentreste, Brunnen, Abfallgruben oder Kloaken stoßen.“

Gerade diese eher unappetitlich anmutenden Orte sind oft – im wahrsten Sinne des Wortes – Fundgruben für Archäologen, weil Alltagsdinge, die dort früher hineingeworfen wurden, sicher anschließend niemand mehr herausgeholt hat. So kann man sie heute wiederfinden und viel über die damalige Lebensweise herausfinden.

Von Axel Büssem