Rostock

Nach der Kommunalwahl, bei der sie erneut, aber knapp zur stärksten Fraktion Rostocks gewählt wurden, hat sich die Fraktion der Rostocker Linken am Montag konstituiert. Alte und neue Vorsitzende ist Eva-Maria Kröger. „Ich freue mich sehr, diese Aufgabe auch weiterhin zu übernehmen“, sagte sie nach der Wahl. Erster Stellvertreter ist der bisherige Bürgerschaftspräsident Dr. Wolfgang Nitzsche. Lisa Kranig wurde zur zweiten Stellvertreterin gewählt. Christian Albrecht ergänzt den vierköpfigen Fraktionsvorstand.

Inhaltlich würde die Fraktion an den Ankündigungen aus ihrem Wahlprogramm festhalten. „Ob bezahlbares Wohnen, ein günstigerer Nahverkehr oder eine neue Schwimm- und Eishalle im Nordwesten, wir wollen für alle Stadtteile aktiv sein“, so Kröger.

Regine Lück Quelle: BAARCK-FOTOGRAFIE

Die Bundesgartenschau 2025 würde von der Fraktion, die zu hohe Ausgaben befürchtet, nach wie vor sehr kritisch gesehen. „Ansonsten gilt wie immer: Die Linke ist jederzeit ansprechbar und setzt auf Bürgerbeteiligung“, erklärte die Fraktionsvorsitzende.

Als stärkste Fraktion mit 11 Sitzen in der Bürgerschaft schlägt die Rostocker Linke auch noch eine Kandidatin für das Amt des Präsidenten vor: Regine Lück wurde einstimmig gewählt und soll in Zukunft die Bürgerschaft repräsentieren. „Regine Lück ist fest mit und in Rostock verwurzelt, sie hat jahrelange politische Erfahrung und leitete als Vize-Präsidentin den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns. Sie ist engagiert, diplomatisch und kompetent“, so Kröger. Jetzt wollen die Linken bei den anderen Bürgerschaftsfraktionen um Mehrheiten für diese Personalie werben.

Claudia Labude-Gericke