Der große Wurf ist es nicht. Aber das Programm „Bleib im Quartier – Miete stabil“ der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro zeigt Wirkung: Knapp 30 ältere Mieter haben sich in den vergangenen zwei Jahren für einen Umzug entschieden, damit große Wohnungen für junge Familien frei werden. „Das ist für uns ein Erfolg“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn auf OZ-Nachfrage.

Hintergrund der Aktion: Sind die Kinder ausgezogen oder die Partner nicht mehr da, wird die aktuelle Wohnung für die Zurückgebliebenen oft zu groß. Ein Umzug wäre für sie nun sinnvoll. Das Problem: Eine kleinere Wohnung kostet oft genauso viel oder sogar mehr als die alte Wohnung, weil die Quadratmeterpreise in der Hansestadt in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind.

Mehr als 100 Euro Ersparnis pro Monat

Hier setzt nun das Programm der Wiro an: Das städtische Unternehmen garantiert seinen Mietern den bisherigen Quadratmeter-Preis, wenn diese sich innerhalb des Quartiers „verkleinern“. Christoph Reinhold, Teamleiter Vermietung, rechnet vor: „Ein Mieter bewohnt 75 Quadratmeter und zahlt 5,50 Euro pro Quadratmeter. Eine kleinere Wohnung mit 45 Quadratmetern im selben Quartier würde normalerweise 6,50 Euro pro Quadratmeter kosten. Mit unserem Angebot zahlt der Mieter nun auch weiter nur 5,50 Euro. In der neuen Wohnung spart er so 45 Euro im Monat gegenüber dem eigentlichen Mietpreis plus 165 Euro, weil er weniger Quadratmeter bewohnt.“

Die Wiro garantiert den Mietpreis für drei Jahre. Bedingung: „Die neue Wohnung muss mindestens zehn Quadratmeter kleiner sein“, sagt Reinhold. Auch gelte das Angebot nur für Wohnungen mit gleichwertiger Ausstattung, Neubau sei ausgenommen.

Umzug fällt emotional schwer

Als das kommunale Wohnungsunternehmen die Aktion Mitte 2018 ins Leben gerufen hat, meldeten sich prompt 113 Interessenten. Doch laut Wiro sei es gar nicht so einfach, eine kleinere freie Wohnung im gleichen Quartier zu finden. Gerade im ersten Jahr sei das Programm daher sehr schleppend angelaufen, wie Wiro-Sprecher Carsten Klehn schildert. Zwar habe das Unternehmen rund 35 000 Wohnungen im Bestand, aber der Leerstand sei aktuell gering.

Gleichzeitig fällt den Betroffenen ein Umzug emotional extrem schwer. „Gesucht wird eine adäquate Wohnung am liebsten in der gleichen Straße, am liebsten im gleichen Haus“, sagt Klehn. Die Menschen wollen nicht aus ihrem gewohnten Umfeld. „Sie wohnen ja dort gerne, haben ihre Läden und ihre Nachbarn. Freunde wissen, wo sie wohnen und kommen dahin. Das ist über Jahrzehnte gewachsen“, so der Wiro-Sprecher.

3500 neue Mietverträge pro Jahr

Einmal zum Beispiel habe eine ältere Dame sehr lange hin und her überlegt, ehe ihr Sohn sie mit in die neue Wohnung genommen und dort auf einen Stuhl gesetzt hat. „Sie konnte sich das dann gut vorstellen“, sagt Klehn. Er weiß: „Das muss einem schon gefallen, nach 40 Jahren und mit 60-Plus umzuziehen.“ Die Wiro werde da auch nie drücken. „Es muss sich ergeben.“

Dass inzwischen zwei Mieter pro Monat das Programm nutzen, ist aus Klehns Sicht ein gutes Zeichen. Dafür sorge auch die Mund-zu-Mund-Propaganda. „Eine ältere Dame, die umgezogen ist und positive Erfahrungen gesammelt hat, erzählt es ihrer Freundin. Und so trägt sich das dann weiter“, sagt Klehn. Insgesamt schließt die Wiro pro Jahr rund 3500 neue Mietverträge ab.

Hohe Nachfrage in Lütten Klein und Reutershagen

Schwerpunktbereiche seien aktuell Lütten Klein und Reutershagen. „Das hat mit dem Alter der Stadtteile zu tun. Als Lütten Klein 1968/70 fertig war, sind dort die Mieter mit 22 bis 25 Jahren eingezogen und auch geblieben.“ Heute seien sie nun in einem Alter, wo die Einschläge näher kommen. Als nächstes werde sich dieses Phänomen in Evershagen zeigen, ist Klehn überzeugt. „Das hat mit der künstlichen Stadtentwicklung der DDR zu tun und wird um Warnow herumgehen.“ Die Südstadt hingegen habe diesen Prozess schon größtenteils hinter sich. „Da wohnen bereits mehr Jüngere.“

Genossenschaften eher skeptisch

Die Rostocker Wohnungsgenossenschaften stehen der Wiro-Aktion eher skeptisch gegenüber. „Wir haben da keine Programme. Wir drängen auch niemanden dazu, aus seiner Wohnung zu gehen“, sagt Volker Fritz, Vorsitzender der WG Union. Sollte der Wunsch nach einer kleineren Wohnung da sein, unterstütze die Genossenschaft ihre Mitglieder und organisieren eine Umzugshilfe.

Auch bei der WG Schiffahrt-Hafen gibt es kein spezielles Programm. „Es ist aber eine Überlegung wert“, sagt Vorstand Roland Blank. Ältere Genossenschaftsmitglieder suchen oftmals zum Beispiel eine Wohnung mit Aufzug. „Wir reagieren dann darauf und helfen“, sagt Blank.

