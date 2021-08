Bis Ende 2024 sollen auf der Brachfläche zwischen der Schleswiger und Möllner Straße in Lichtenhagen 318 Wohnungen entstehen. Mit einem Investitionsvolumen von fast 70 Millionen Euro handelt es sich bei dem Neubau um das größte Projekt in der Geschichte der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro. Was geplant ist.