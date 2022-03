Rostock

Die Wiro hat im vergangenen Herbst eine Kooperation mit dem Carsharing-Anbieter YourCar gestartet – nun soll es richtig losgehen. YourCar ist nun mit 47 Autos an 32 Standorten in der Hansestadt vertreten. Gerade sind und neue Stellplätzen an den Kundenzentren der Wiro in Groß Klein, Toitenwinkel und Reutershagen sowie am Standhafen dazugekommen.

„Teilen ist das neue Besitzen“, sagt Ralf Zimlich, Vorsitzender der Wiro-Geschäftsführung. So sei individuelle Mobilität auch ohne eigenes Auto möglich. „Die Nachfrage in diesem Gebiet steigt und die Leute tendieren dazu, mehr zu leihen – vor allem im Hinblick auf die steigenden Benzinpreise“, so Zimlich.

„Wir haben die Kooperation gestartet, um unseren Mietern das Projekt Charsharing näher zu bringen“, sagt Wiro-Marketingleiter Michael Ahrens. Vorteil für alle Wiro-Mieter: Die Anmeldegebühr in Höhe von 39 Euro wird gutgeschrieben und kann innerhalb von sechs Monaten „abgefahren“ werden. Es gibt keine laufenden Kosten. Bezahlt wird nur, wenn ein Fahrzeug via YourCar-App gebucht wird.

Rostocker Gebiete mit hohem Parkdruck entlasten

Ein Wagen von YourCar ersetze etwa 20 einzelne Autos. „Uns geht es darum, dass die Menschen nach und nach ihren eigenen Wagen abschaffen, vor allem in Gebieten mit hohem Parkdruck“, berichtet Jakob Richter. Er und Adrian Merker sind die Geschäftsführer der MIR Solutions, die YourCar betreiben.

„Mit den neu von der Wiro bereitgestellten Stellplätzen bauen wir die Flotte im gesamten Stadtgebiet aus und erweitern das Angebot für die YourCar-Kunden“, so Richter. Im Angebot sind Fahrzeuge unterschiedlicher Klassen – vom Kleinwagen bis zum Transporter.

Im August 2018 hatte die Wiro ein gemeinsames Carsharing-Projekt mit der deutschen Bahn gestartet. Die Bahn habe das Geschäftsfeld und somit die Kooperation mit der Wiro im November vergangenen Jahres aufgelöst, wie Ahrens berichtet.

Von Julia Kaiser