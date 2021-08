Rostock

Wohnen in Rostock wird immer teurer – obwohl die reinen Mieten, also die Kosten für die „nackten“ Räume, die Wohnung, in den vergangenen Jahren kaum gestiegen sind. Sowohl die Wiro, mit weit mehr als 35 000 Wohnungen der größte Vermieter der Stadt, als auch viele Genossenschaften haben in der Coronakrise größtenteils auf Mieterhöhungen verzichtet.

Etwas anderes treibt jedoch dessen ungeachtet die Kosten für das Wohnen nach oben: das Heizen. Die Wiro aber will nun auch diese Kostenspirale durchbrechen: Indem sie klimaneutral wird, soll das Wohnen für Zehntausende Haushalte auf Dauer bezahlbar bleiben, im Idealfall sogar günstiger werden. Nicht erst bis 2035, sondern schon ab dem kommenden Jahr will der stadteigene Wohnungsriese überall dort, wo er selbst entscheiden kann, auf fossile Brennstoffe für warme Stuben und warmes Wasser verzichten.

Wiro will eigene, grüne Wärme erzeugen

Das große Problem für viele Mieter heißt CO2-Bepreisung. Erst in diesem Jahr hat die Bundesregierung diese „Strafe“ eingeführt: Pro Tonne CO2, die etwa bei der Erzeugung von Strom anfällt, muss eine Abgabe gezahlt werden. So sollen Bürger und Wirtschaft dazu gebracht werden, weniger klimawirksame Schadstoffe zu erzeugen. Die Stadtwerke Rostock AG – sie versorgt rund zwei Drittel der Haushalte in der Hansestadt mit Fernwärme – hat mit dieser Begründung jüngst angekündigt, die Preise erhöhen zu müssen. Auch wer mit Gas heizt, muss tiefer in die Tasche greifen.

Wird die Wärme aber klimaneutral erzeugt, entfällt die CO2-Bepreisung. Und darauf setzt nun die Wiro: „Dass Wohnen auf Dauer bezahlbar bleibt, ist unser Gesellschaftszweck und nicht minder wichtig als der Klimaschutz. Das CO2-Ziel wird nur durch eine sozialverträgliche Energiewende zu erreichen sein“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Günstiger als die Stadtwerke

Schon vor Jahren hat die Wiro für diesen Zweck eine eigene Energie-Tochter gegründet, die WIR (Wärme in Rostock). Um das Unternehmen gab es lange Streit, in der Bürgerschaft wurde sie als direkten Konkurrenten für die ebenfalls stadteigene Stadtwerke gesehen. Die Mieter dürfte das nicht stören: Wo die WIR die Wärme liefert, sind die Nebenkosten nach OZ-Informationen deutlich niedriger als in jenen Wohnungen, die mit Fernwärme versorgt werden.

Treibt die Umstellung auf grüne Wärmequellen voran: Wiro-Chef Ralf Zimlich. Quelle: Ove Arscholl

Aus einem Papier der Stadt geht hervor, dass Wiro-Mieter im Schnitt 1,27 Euro pro Quadratmeter und Monat für das Heizen zahlen, wenn sie Fernwärme der Stadtwerke erhalten. Wird die Wohnung von der WIR versorgt, liege der Preis bei nur 1,02 Euro. Das heißt: Pro Quadratmeter ist die WIR im Jahr drei Euro günstiger. Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung sind das jährlich immerhin 210 Euro.

Grüne Wärme für alle?

Die Wiro selbst sagt dazu nichts. Aber: „Bei allen Neubauprojekten ist die WIR von Anfang an mit im Boot. Das sanierte Haus des Sports, die neuen Wohnhäuser in der Kuphalstraße, Thierfelderstraße, Lortzingstraße 4 und 5 und die Albin-Köbis-Straße 6 in Markgrafenheide – alle wurden oder werden mit zeitgemäßen, umweltschonenden Heizsystemen ausgestattet“, so Klehn.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 2017 wurden bereits 81 alte Heizungsanlagen durch die WIR ausgetauscht, fast 100 weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Für das Wiro-Quartier an der Kieler Straße – rund um den Platz der Freiheit – beispielsweise baut die WIR 100 Erdwärme-Sonden. Ab Herbst sollen die ersten Mieter dort mit CO2-neutraler Erdwärme heizen und duschen. Die 139 Wohnungen des „Quartiers 11“ in Reutershagen bekommen hingegen eine hochmoderne Eis-Speicher-Heizung. 2022 gibt es dort ebenfalls günstige grüne Wärme. Und an der Kufsteiner und der Ulrich-von-Hutten-Straße will die WIR ebenfalls Wärmepumpen installieren. Für die Warmwassererzeugung nutzen die Mieter dann günstige Solarenergie von den eigenen Dächern.

Keine Gas von der Schwester

Ende 2022 läuft zudem ein großer Gasvertrag der Wiro aus. Nach Angaben der Stadt haben die Stadtwerke trotz Aufforderung kein Angebot abgegeben. Die Wiro will zwar weiterhin Gas nutzen – aber nur noch Biogas. Das ist eine Bedingung der Ausschreibung. Sich gänzlich von den Stadtwerken lösen – das geht aber auch für die Wiro nicht: Viele Wohnungen liegen in Gebieten, in denen es einen Anschlusszwang an die Fernwärme gibt.

Auch die anderen Großvermieter in Rostock befassen sich mit den Heizkosten: „Wir arbeiten gut mit den Stadtwerken zusammen“, sagt beispielsweise Roland Blank, Vorstand der WG Schifffahrt-Hafen (WGSH). „Aber wir alle müssen uns mit dem Thema Heizkosten befassen. Wir sind gegenüber unseren Mietern verpflichtet, die so niedrig wie möglich zu halten.“ Mit rund 11 000 Wohnung ist die WGSH die Nummer zwei in Rostock. „Wir arbeiten an Konzepten, klimafreundlicher und günstiger zu werden. Die sind aber noch in Arbeit“, so Blank.

Von Andreas Meyer