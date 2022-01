Rostock

Deutsche Schubladen sind Handyfriedhöfe: Mehr als vier ausrangierte Handys schlummern in jedem deutschen Haushalt, hat der Branchenverband Bitcoin ausgerechnet. Für Rostock bedeutet das: Zehntausende ungenutzte Mobiltelefone liegen unverwertet herum.

Handys sollten wegen ihrer teilweise giftigen und umweltschädlichen Bauteile auf keinen Fall im Hausmüll landen. Laut Bitkom-Umfrage wissen 15 Prozent der Menschen nicht, wie und wo man das Gerät am besten entsorgt.

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die alten Geräte einfach loszuwerden – und dabei oft sogar noch was Gutes zu tun. Manchmal gibt’s sogar ein paar Euro dafür. In Rostock gibt es mehrere Anlaufstellen. Hier einige davon im Überblick:

Nabu-Sammelstelle im Ökohaus

Eine Sammelbox für alte Handys gibt es im Foyer des Ökohauses in Rostock. Quelle: Ökohaus Rostock

Smartphones enthalten verschiedene Metalle, die weltweit immer seltener werden, darunter auch die Seltenen Erden, Kobalt, Kupfer und Coltan. Diese müssen aufwendig gewonnen werden und die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Minen sind häufig miserabel. Wer sein Mobiltelefon fachgerecht abgibt, sorgt auch dafür, dass die Teile in den Recycling-Kreislauf einfließen und für neue Geräte wiederverwendet werden.

Mit Handy-Recycling Ressourcen schonen hat sich deshalb der Naturschutzbund (Nabu) auf die Fahnen geschrieben. Mobiltelefone jeglicher Art, aber auch Ladekabel, Headsets und Tablets können in einer Sammelbox im Foyer des Rostocker „Ökohauses“ in der Hermannstraße 36 abgegeben werden. Mitmachen kann jeder, unabhängig vom Telefonanbieter. „Die Aktion wird in MV sehr gut angenommen, viele Bürger bringen ihre Telefone zu den Sammelstellen“, sagt Manuela Heberer, Sprecherin des Nabu MV.

Seit 2006 sind bundesweit auf diese Weise mehr als 700 000 Mobilfunkgeräte zusammen gekommen. Der Nabu bekommt für die abgegebenen Alt-Handys von seinem Kooperationspartner Telefónica in Deutschland 1,60 Euro pro Gerät. Dieses Geld fließt in den Insektenschutzfonds. So werden beispielsweise Wiesen gekauft und als Lebensraum für Insekten gesichert.

Mediamarkt-Automaten geben auch Geld für alte Smartphones

Relativ neu ist das Projekt, an dem sich die beiden Rostocker Mediamärkte beteiligen. In den Fachgeschäften in Sievershagen und Brinckmansdorf steht seit knapp einem Jahr ein Automat. Hier können Kunden ihre ungenutzten Smartphones einwerfen und schätzen lassen. Wenn das Gerät intakt ist und nicht allzu alt ist, bekommt der Kunde sogar ein paar Euro dafür.

Das können mal zehn Euro sein. Für ein technisch einwandfreies Gerät der letzten Generation seien aber auch 25 bis 40 Prozent des Kaufpreises möglich. „Bei uns nutzen das momentan etwa zwei Kunden am Tag“, sagt Mediamarkt-Chef Stefan Grundke. Die Aktion werde bundesweit aber gerade auf alle Läden ausgerollt. „Das Ansinnen ist, die Umwelt damit zu schonen. Die Menschen sollen sensibilisiert werden, ihre teuren Geräte zur Verwertung weiterzugeben“, sagt Grundke.

Und so funktioniert der Automat: Die smarte Maschine stellt einige Fragen – Android oder Apple? Geht das Mobiltelefon noch an? Hat es Kratzer? Ist das Display beschädigt? Dann bekommt der Kunde einen Aufkleber, den er auf das Telefon kleben muss. Es öffnet sich eine Klappe – dort kommt das alte Handy hinein. Anschließend arbeitet die Maschine, durchleuchtet das Objekt und gibt am Ende eine Schätzung ab.

Wenn man mit dem Betrag einverstanden ist, gibt es einen Bon, den man als Einkaufsgutschein im Mediamarkt nutzen kann. Das Smartphone wandert ins Recycling. Wichtig: Der Schätz-Vorgang kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Angebot gilt nur für Smartphones, nicht für alte Tastentelefone. Die können allerdings ebenfalls kostenlos im Markt abgegeben werden.

Auch Reparaturservices kaufen Handys auf

Alte Handys wie diese sollten nicht einfach im Müll landen. Millionen Geräte schlummern in deutschen Schubladen. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Ebenfalls lohnen kann sich ein Besuch in einem Handy-Reparaturservice-Geschäft in Rostock. Dort werden kaputte Mobiltelefone hauptsächlich repariert – denn das spart ebenfalls Ressourcen. „Aber wir nehmen auch Mobilfunktelefone in Zahlung, wenn sie noch funktionieren“, sagt Mehrdad Yahed von Handy-Reparatur M-A-Z. Drei Filialen hat das Unternehmen in Rostock.

Die Mitarbeiter schätzten den Wert des Gerätes und zahlten auch für alte Nokias oder andere Tastenhandys noch kleine Beträge. „Wir nutzen die als Ersatzteile. Wenn ein Kunde sein altes Tastenhandy repariert haben möchte, kann man diese bei ganz alten Geräten nicht mehr bestellen“, betont der Mitarbeiter.

Zoo sammelte Handys für den Lebensraum der Berggorillas

Beim Rostocker Zoo gab es bis vor kurzem ebenfalls eine Handysammel-Aktion – als Beitrag zum Schutze des Lebensraumes der bedrohten Berggorillas. Die sei jedoch derzeit gestoppt, weil der Aufbereiter der Telefone abgesprungen sei, sagt Sprecherin Maria Seemann auf OZ-Anfrage. Man bemühe sich, einen neuen Anbieter zu finden. Die Suche gestalte sich aber schwierig.

Recyclinghöfe nehmen Handys und andere Elektrogeräte an

Zuständig für die Entsorgung sind in Rostock auch die vier Recyclinghöfe. Dort können Handys und alle anderen Elektrogeräte ebenfalls zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Für Rostocker Bürger ist der Service kostenlos.

Wichtig – bevor man sein Handy abgibt

Rostocker, die ihr Mobilfunkgerät abgeben wollen, sollten vorab immer einige Dinge beachten. Zunächst sollten die Daten – Fotos, Videos, Kontakte, noch benötigte Whatsapp-Nachrichten und SMS – gesichert und die Sim- sowie die SD-Karte rausgenommen werden. Das Gerät muss immer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Damit entfernt das Betriebssystem alle persönlichen Daten und Einstellungen vom Gerät.

Von Virginie Wolfram