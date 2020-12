Rostock

Wiltraud Kornagel verbringt sonnige Tage gerne auf ihrer Terrasse – doch das war nicht immer einfach für die 77-Jährige. Die Schwelle der Tür musste umgebaut werden, damit sie mit ihrem Rollstuhl passieren kann. Dafür suchte sie sich in Eigenregie eine Firma aus Bayern. Die sonst so kleine Stolperfalle ist für körperlich behinderte und ältere Menschen ein großes Hindernis.

In Rostock gibt es laut einer Befragung der Wohnungsunternehmen 707 normgerechte barrierefreie Wohnungen. 272 Wohnungen sind uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar. Die reelle Anzahl ist vermutlich sogar höher, da die Daten der Befragung etwas mehr als die Hälfte der Rostocker Wohnungen widerspiegeln. Und der Bedarf steigt. Weit mehr als 20 000 Behinderte und chronisch Kranke leben in der Hansestadt und brauchen geeignete Wohnungen.

So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Die Vorsitzende des Behindertenbeirates, Petra Kröger, beurteilt die Situation der behindertengerechten Wohnungen in Rostock insgesamt positiv. Es gebe gute Anlagen, wie beispielsweise in der Karlstraße in der Stadtmitte oder im Köster-Suhr-Weg in Reutershagen. Wichtig sei jedoch bezahlbarer barrierefreier Wohnungsbau, besonders für Familien mit Kindern. „Das Ziel ist eine inklusive Durchmischung in allen Stadtteilen. Jeder sollte dort wohnen können, wo er möchte“, sagt Petra Kröger.

Der Meinung ist auch Wiltraud Kornagel. „Ich möchte nicht auf einem Haufen mit anderen Behinderten wohnen“, erzählt sie. Ihre jetzige Wohnung am Rostocker Stadtrand fand sie selbstständig im Internet. „Ich musste Kompromisse eingehen. Die Wohnung sollte nur so barrierefrei wie nötig sein, auf mich zugeschnitten.“ So finden sich in der Wohnung kleine Anpassungen: die ebenerdige Terrassentür, ein Sitz in der Dusche und eine niedrigere Küchenzeile. Mehr brauche und wolle sie nicht.

Hilfen und Umbauten für den Alltag

Ihre Wohnung im Erdgeschoss fand die 77-Jährige nach etwa einem dreiviertel Jahr Suche. „In der Not erweckt es den Eindruck, als gäbe es keine barrierefreien Wohnungen“, erzählt sie. „Aber es braucht seine Zeit, man muss sich kümmern.“ Zudem müsse die Wohnung nicht vorgefertigt barrierefrei sein. Wie ihre Terrassentür nun beispielhaft zeigt, kann auch im Nachhinein umgebaut werden.

Nach Erfahrungen des Behindertenbeirates sind die Vermieter in der Regel sehr bemüht, ihre Mieter dabei zu unterstützen. So zum Beispiel die Wiro: Rostocks größter Vermieter mit mehr als 35 000 Mietwohnungen bietet den Mietern in schwierigen Situationen einen Sozialdienst. Außerdem gibt es in der Nähe des Kundenzentrums in Lütten Klein Ausstellungen mit „kleinen Helfern“ und Umbauten für die Wohnung, wie zum Beispiel längere Wasserhähne oder Überschwemmungssensoren.

Wiltraud Kornagel konnte bei der WG Schiffahrt Hafen positive Erfahrungen sammeln: Als Unterstützung ist sie oft bei einem kranken Freund zu Besuch. Und dort wurde speziell für die Rollstuhlfahrerin die Badtür umgebaut. So können Wohnungen individuell den Bedürfnissen des Einzelnen angepasst werden.

„Das Leben besteht aus Kompromissen“

Grundsätzlich können Betroffene sich an den Behindertenbeirat der Stadt wenden, wenn sie Hilfe bei Anträgen und Kontaktaufnahme brauchen. So kann der Weg zu vielen Unterstützungen, die den Betroffenen zustehen, geebnet werden. Im Falle einer Schwerbehinderung gebe es beispielsweise Zuschüsse für das Wohngeld, ebenso fördert der Rentenversicherungsträger Umbaumaßnahmen bis zu 4000 Euro, wenn ein Pflegegrad vorliegt.

Hier finden Sie Hilfe Behindertenbeirat Rostock: Neuer Markt 1, 18055 Rostock, Tel: 0381/381125 Mieterverein Rostock e.V.: Gerhart-Hauptmann-Str. 19, 18055 Rostock, Tel: 0381/375290 Verbraucherzentrale MV: Strandstraße 98, 18055 Rostock, Tel: 0381/2087050

Die Überwindung, sich zu öffnen und seinen Bedarf zu äußern, sei besonders wichtig. Die Erfahrung von Petra Kröger zeigt, dass es manchmal schwierig werden kann, wenn Betroffene nicht umziehen möchten, obwohl es notwendig wäre.

In ihrer eigenen Wohnsituation konnte Wiltraud Kornagel ein Fazit ziehen: „Das Leben besteht aus Kompromissen“. Ein blinder Mensch hat andere Ansprüche an seine Wohnung als ein Rollstuhlfahrer. Daher ist es wichtig, dass Betroffene ihren Bedarf äußern.

Jessica Glauser