Die Warnow hat einen neuen Bewohner – und der könnte für die Schifffahrt, die Hafenwirtschaft und vor allem für Hobby-Skipper echt lästig werden, im schlimmsten Fall auch richtig teuer: Ein Einwanderer aus Ozeanien beschäftigt die Forscher des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Der Australische Röhrenwurm hat sich – so die Experten des IOW – in diesem Jahr massiv und rasant ausgebreitet. Nun befällt der Meeresbewohner Schiffe, Boote, Steganlagen und auch Kaikanten.

Ficopomatus enigmaticus – so der lateinische Name des Warnow-Einwanderers – wurde 2016 erstmals im Fluss nachgewiesen. Seit diesem Sommer aber scheint sich der Vielborster in Rostock so richtig wohlzufühlen: „Röhrenwürmer ernähren sich von organischem Material aus dem Fluss“, sagt Dr. Michael Zettler, Benthologe am IOW. Er ist Fachmann für Lebewesen am Meeresgrund – Muscheln, Würmer, Schwämme zum Beispiel.

Würmer bauen riesige Kalkgebilde

Das Besondere am Australischen Röhrenwurm: „Wie der Name schon sagt, lebt er in Kalkröhren, die er sich selber baut“, so Zettler. Er siedelt sich an Schiffsrümpfen, Bojen und Anlagen an. Die Röhren werden bis zu zehn Zentimeter lang. Ein, zwei Röhren dürften dabei gar nicht das Problem sein. Doch die Würmer leben in Kolonien und bauen bis zu 180 000 Röhren pro Quadratmeter. Diese Geflechte erinnern an Korallen.

Zettler formuliert es so: „Wenn die Würmer eine Kolonie auf sandigen Meeresböden bauen, sieht das aus wie ein kleines Riff.“ In Brackwasser fühlen sich die Würmer besonders zu Hause, Temperaturunterschiede können sie gut vertragen – und auch unterschiedliche Salzgehälter. Und: Einigermaßen ruhig muss das Wasser für sie sein. „Die Warnow bietet offenbar ideale Bedingungen“, so Zettler.

Nach zehn Wochen war alles voll

Im Oktober wurde das IOW erstmals von Bootseignern und -vermietern über einen „untypischen Bewuchs“ an ihren Booten informiert: „In einem Fall haben wir ein Boot untersucht, dass erst im September gereinigt worden war. Als der Eigner es Mitte November aus dem Warnow-Wasser holte, war der komplette Rumpf mit den Kalkröhren der Würmer bewachsen“, berichtet Zettler.

Betroffen von den Würmern sind beispielsweise die Segler des Rostocker Segelvereins Citybootshafen (RSC92). „2019 hatten wir diese Röhrchen noch gar nicht an unseren Booten, in diesem Jahr aber waren viele Boote voll damit. Komische Gebilde, die sehen ein bisschen aus wie Korallenriffe“, berichtet RSC92-Sprecher Christof Lippmann. „Lästig“ seien die Hinterlassenschaften der Würmer. „Die bremsen ein Boot natürlich aus.“ Und auch das Entfernen sei eine echte Knochenarbeit: „Das geht nur mit dem Spachtel und viel Kraft.“ Aber das seien die Segler gewohnt: Mit Pocken und Miesmuscheln haben sie seit eh und je zu tun.

Wie schädlich sind die Würmer?

In einer Stellungnahme schreibt das IOW davon, dass die Röhrenwürmer an Offshore- und Hafenanlagen, aber auch Schiffsrümpfen „erhebliche wirtschaftliche Schäden“ verursachen könnten. Fachmann Zettler sagt: „Wenn da plötzliche Hunderte Kilo an einer Boje hängen, dann geht die unter. Für Schiffe sehe ich da aber keine allzu große Gefahr.“ Aber: Die Wurmgebilde bremsen.

Was für Segler und Hobby-Skipper „nur“ ärgerlich ist, könnte für die kommerzielle Schifffahrt richtig teuer werden: So ein biologischer Bremsklotz am Rumpf treibe die Kraftstoffkosten hoch. „Das Schiff, das wir untersucht haben, kam kaum noch vorwärts.“ Aus Bremerhaven wurde jüngst ein Fall gemeldet, bei dem die Würmer ein Schiff komplett lahmgelegt haben: Die Tiere hatten sich im Bugstrahlruder eines Arbeitsbootes angesiedelt und den Antrieb komplett verstopft.

Welche Auswirkungen die massive Ausbreitung auf die Unterwasserwelt in der Warnow hat, das will das IOW in den kommenden Monaten beobachten und untersuchen. „Bisher kennen wir nur sehr wenige Beispiele, in denen eine neue Art heimische Arten verdrängt hat. Vielleicht tritt auch das Gegenteil ein: Moos- und Krebstierchen fühlen sich zwischen den Röhrchen sehr wohl“, so Zettler. Er vermutet, dass die Würmer von Schiffen eingeschleppt wurden, etwa in den Ballasttanks. „Es kann auch sein, dass das Phänomen schon nächstes Jahr wieder vorbei ist. Wir wissen es nicht.“

Bohrwürmer sind gefährlicher

Torsten Schranck, Inhaber der gleichnamigen Bootswerft an der Warnow, hat noch keine Röhrenwurm-Schäden beheben müssen. „Aber wir hatten schon etliche Fälle, in denen der Schiffsbohrwurm Booten arg zugesetzt hatte.“ Diese Muschel dringt in Holzrümpfe ein, breitet sich darin aus. „Wenn die zuviel fressen, kann das auch Lecks zur Folge haben“, so Bootsbauer Schranck.

Vor Jahren war dieses Problem nur aus südlichen Gefilden bekannt: „Aber seit es auch bei uns immer wärmer wird, taucht der Schiffsbohrwurm auch in der Ostsee auf“, so Schranck. Auch an Seebrücken verursache dieser Einwanderer enorme Schäden.

Von Andreas Meyer