Rostock

Ein allerletztes Mal stellt Willi Kaden die Barhocker hoch. Eigentlich hätte der Ribnitzer seine Bierstube im Rostocker Stadtteil Evershagen nach einer coronabedingten dreimonatigen Schließung vergangene Woche wieder öffnen dürfen. Nach der Pandemie und zehn Jahren im Geschäft hat sich der gelernte Koch nun aber schweren Herzens dazu entschieden, den Zapfhahn aus der Hand zu geben.

Ein Treffpunkt mit Tradition

Schon vor seiner Zeit galt das Lokal in der Willi-Bredel-Straße als beliebter Treffpunkt für die Anwohner, wie der Inhaber berichtet. Die Geschichte der Bierstube geht bis in das Jahr 1972 zurück. „Sie ist die erste Gaststätte, die in Evershagen errichtet wurde. Damals diente sie noch zur Versorgung der Arbeiter, die das Viertel hier aufgebaut haben“, so Kaden.

Erst einige Jahre später – als die meisten Blöcke bereits standen – sei man auf die Idee gekommen, die Kneipe für die Öffentlichkeit zu öffnen. Und das kam gut an: „Ab 16 Uhr war hier immer viel los. Die Leute haben die Stube regelrecht eingerannt“, weiß der Wirt aus Erzählungen von einem der früheren Pächter.

Nachfolger sollte frischen Wind reinbringen

Er selbst verbindet ebenfalls viele schöne Geschichten mit dem Lokal. Von dem Moment an, als er es übernahm, wusste er, dass er diese Zeit nie vergessen würde. Ganz besonders gerne erinnert er sich an die Tanz- und Skatabende zurück, die er in regelmäßigen Abständen veranstaltet hat. „Die Leute haben sich hier einfach nur amüsiert.“ Wenn es sein Dienstplan zuließ, spielte der 59-Jährige gerne selbst die eine oder andere Partie mit.

Doch damit ist nun Schluss: Aus gesundheitlichen Gründen hat sich der Wirt dazu entschieden, den Laden an einen Nachfolger zu übergeben – den richtigen Anwärter hatte er bereits. Dieser sollte wieder frischen Wind in das urige Lokal bringen und vor allem jüngere Kundschaft anziehen. „Meine Stammgäste sind mittlerweile alle in einem gewissen Alter“, sagt Kaden und deutet dabei auf die Wand im Eingangsbereich. Neben alten Fotografien, welche die Hansestadt zu längst vergangenen Zeiten zeigen, hängen dort zahlreiche Bilder früherer Stammkunden. „Es ist traurig, wenn man bedenkt, dass viele davon bereits von uns gegangen sind.“

Betreiberwechsel ausgeschlossen

Aufgrund der Corona-Krise ist der potenzielle Nachfolger allerdings abgesprungen. „Er wollte das Risiko nicht eingehen. Schließlich konnte zu dem Zeitpunkt niemand sagen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen würde“, sagt Kaden traurig. Im Nachhinein stellte sich außerdem heraus, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro, der die Räumlichkeiten gehören, einem Betreiberwechsel ohnehin nicht zugestimmt hätte.

„Unter den gegebenen Bedingungen würde ein neuer Mieter keine Betriebserlaubnis erhalten. Die Deckenhöhe beträgt 2,14 Meter. Das schließt eine gewerbliche oder Wohn-Nutzung aus“, erklärt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Dem alten Mieter hätten die Behörden lediglich einen sogenannten Bestandsschutz eingeräumt.

Stadtteil verliert ein Stück Identität

Was zukünftig mit der Fläche passieren soll, sei aktuell unklar. „Das prüfen wir noch“, teilt Klehn mit. Denkbar sei unter anderem die Nutzung als Fahrradraum für Mieter in den benachbarten Wohnhäusern. Kaden ärgert dies sehr. Nur schwer kann er sich mit dem Gedanken anfreunden, dass mit der Bierstube nun Evershagens älteste Kneipe schließen muss. Immer wieder stellt er sich vor, was wohl gewesen wäre, wenn die Pandemie nicht ausgebrochen wäre und das Lokal nicht hätte schließen müssen. „Damit geht dem Stadtteil ein Stück Identität verloren. Ich hätte nie gedacht, dass ich der letzte sein werde, der die Stube abschließt“, sagt er und knipst das Licht aus – für immer.

Von Susanne Gidzinski