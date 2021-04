Rostock

Fast 23 Meter lang werden sie und mehr als sechs Meter breit – die beiden neuen Einsatzboote für den Zoll. Gebaut werden sie derzeit in der Rostocker Werft Tamsen-Maritim. Am Donnerstag war die Kiellegung des zweiten Schiffes. Das erste ist bereits seit Dezember im Bau. Dabei handele es sich um zwei Aluminiumschiffe mit neuester Ausstattung. Die Bundeszollverwaltung will sie ab Herbst 2022 in der Nordsee in deutschen Hoheitsgewässern einsetzen.

Geeignet seien die beiden Schiffe auch für flache Gewässer – also für Wattenmeer und Bodden. Auch in Flussmündungen sollen sie fahren. „In den Schiffen werden am Ende 18 Monate Arbeit stecken“, berichtet Tamsen-Maritim-Geschäftsführer Christian Schmoll. Die beiden Schiffe sollen bis zu 20 Knoten schnell fahren können, das sind etwas mehr als 37 Kilometer die Stunde. Angetrieben werden die Zollboote von je zwei Propellern, die eine Leistung von 2372 PS erzeugen. Besatzungen werden aus drei bis sechs Leuten bestehen.

Schnelle Fortschritte beim Bau in der Werft

Zoll-Oberregierungsrätin Ina Lüssenhop war für die Kiellegung nach Rostock gekommen: „Vor viereinhalb Monaten waren wir bei der Kiellegung des ersten Schiffes dabei. Dass jetzt schon so viele Fortschritte beim Bau gemacht wurden, ist beeindruckend“, sagt sie beim Blick auf das erste Schiff, dessen Aluminiumgerüst bereits in der Werfthalle zu sehen ist.

Den Heiermann, ein altes Fünf-Mark-Stück, das traditionell bei der Kiellegung in die Außenwand eingeschweißt wird, steckt Ina Wegner vom Zoll in die Einbuchtung. Werftarbeiter Pawel Kulas hämmert die Aluminiumtasche zu, dann wird sie verschweißt. Eine Angelegenheit von wenigen Minuten. Die Kiellegung ist geschafft.

Zoll setzt 34 Schiffe auf deutschen Gewässern ein

Künftig werden die beiden Boote vor allem in der Bekämpfung von Schmuggel und Gewässerverunreinigung eingesetzt werden. Der Zoll ist bereits mit 34 Schiffen auf deutschen Gewässern unterwegs. Zwei weitere seien in Planung. „Wir werden künftig mehr moderne Schiffe einsetzen“, erklärt Ina Lüssenhop. Diese sollen unter anderem bei der Bekämpfung von Schmuggel und Gewässerverunreinigungen helfen. Auch bei der Seenotrettung werden sie zum Einsatz kommen.

Für die Werft Tamsen-Maritim ist der Auftrag wichtig. „Wir zeigen so nicht nur unsere Verbundenheit zum Zoll“, sagt er. Für die Rostocker Werft bedeutet dies auch Arbeitsplatzsicherung.

Von Michaela Krohn