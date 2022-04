Rostock

Der Raum zum Parken ist ohnehin knapp, die Zahl der Autos hoch und auf wenigen Metern jagt ein Halteverbot das nächste: Wer sich nach einem anstrengenden Arbeitstag zum Ziel nimmt, sein Auto in der Rostocker KTV abzustellen und die Füße schnellstmöglich hochzulegen, wird dabei oft enttäuscht. „Ich bin schon froh, wenn ich nur einen Kilometer zur Haustür gehe“, sagt Sebastian Laube, der in der Waldemarstraße wohnt.

Zwar teile er sich inzwischen mit seiner Freundin ein Auto – vorher waren es zwei: Die Not sei aber weiterhin so groß, dass für den 31-Jährigen auch kostenpflichtige Parkplätze für die Nachbarschaft eine Option wären: „Bis zu 50 Euro würde ich monatlich dafür zahlen.“

Sebastian Laube lebt und arbeitet in Rostock. Er wäre bereit, für einen Parkplatz monatlich zu bezahlen. Quelle: Jessica Orlowicz

Stadt erhebt keine Zahlen zu Halteverboten

Denn: Als wäre der ohnehin knapp bemessene Parkraum nicht Herausforderung genug, tauchen immer häufiger Halteverbote in den Straßen der KTV auf, so der Eindruck von Silvia Leek, die sich im Namen der Anwohnerinnen und Anwohner für eine Lösung der Situation stark macht. In vielen Fällen werden die Schilder wegen Sanierungsarbeiten aufgestellt.

Doch wer einen detaillierten Überblick über die Parksituation sucht, kommt nicht weit: Genauere Zahlen darüber, wie viele Verbotszonen es gibt und zu welchem Zweck sie eingerichtet sind, erhebt Rostock nicht. Auf Nachfrage antwortet die Stadt: „Dies kann nicht im System abgerufen werden und müsste mit viel Aufwand händisch gezählt werden.“

„Alternativen wären gut, zum Beispiel ‚Park and Ride‘-Plätze“

Silvia Leek hat hinsichtlich der Parkplatzsituation im Westen der Stadt schon vieles erlebt: „Einmal waren in unserer Straße zwölf Schilder, die sich alle gegenseitig bedingten. Da wussten wir nicht, was jetzt überhaupt gilt und was nicht.“

Leidtragende sind in solchen Fällen diejenigen, die die Schilder falsch interpretieren und später ein teures Knöllchen an ihrem Auto finden. Dabei hätten viele oftmals keine Wahl mehr, wenn es abends nach der Arbeit nach Hause geht, betont Anwohner Thomas Schuller, der selbst mit einem Kleinwagen oft Schwierigkeiten beim Parken hat: „Alternativen wären gut, zum Beispiel ‚Park and Ride‘-Plätze.“

Thomas Schuller teilt sich einen Kleinwagen mit seiner Lebensgefährtin. Trotzdem wird es in der KTV eng für ihn, wenn er einen Parkplatz sucht. Quelle: Jessica Orlowicz

Urlaub: Tage auf dem gleichen Parkplatz zu stehen, ist gefährlich

Noch deutlich teurer als das hinter den Scheibenwischer geklemmte Knöllchen wird der Abschlepper. Er kommt, wenn Autofahrerinnen und -fahrer ihr Fahrzeug etwa dort parken, wo Baustellen eingerichtet werden oder ein Umzug ausgeschildert ist. Doch häufig bekommen viele das gar nicht erst mit: „Wenn man ein paar Tage nicht fährt, dann stellt die Stadt Schilder hin, und im Zweifelsfall ist das Auto dann weg“, beschreibt Anwohnervertreterin Silvia Leek das Problem. Besonders heikel werde es, wenn ein längerer Urlaub geplant ist. „Dann gibt es keine Möglichkeit, das Auto sicher für diese Zeit abzustellen. Auch nicht bei privaten Anbietern“, betont die 52-Jährige.

Was also tun, wenn der Strafzettel teuer, doch die Not groß ist? Die Stadt hält für ihre Bürgerinnen und Bürger lediglich diese Antwort bereit: „Wir können nur empfehlen, sich an die Beschilderung vor Ort und ansonsten an die Regelungen der StVO zu halten, um Bußgeldern zu entgehen.“ Dass das in der Realität häufig schlicht unmöglich ist, weiß Silvia Leek: „Die Leute wissen einfach nicht mehr, wohin.“

Dass die rund 7000 gemeldeten Fahrzeuge in der KTV ein Problem darstellen, sieht auch Philipp Fleischer, der selbst in der Nähe des Szeneviertels wohnt und Bahn fährt. „Die Fahrer parken zum Teil die Gehwege zu“, berichtet er. Deshalb sei er generell für weniger Autos in der Stadt. Doch der 32-Jährige weiß auch: „Gerade in einem Flächenland wie MV geht es oft nicht anders – das ist politisch so gewollt, denke ich.“

Philipp Fleischer (32) beobachtet die Parksituation in der KTV aus der Ferne: Er ist als Fußgänger unterwegs oder fährt mit der Bahn. Quelle: Jessica Orlowicz

Rostock verdiente 2021 fast zwei Millionen Euro mit Falschparkern

Die Stadt hat im vergangenen Jahr fast zwei Millionen Euro mit Verwarn- und Bußgeldern verdient. Dass es ein Problem gibt, erkennt sie jedoch auch: „Es wird an Verbesserungen der Parkplatzsituation gearbeitet“, heißt es aus dem Rathaus. Gemeint sind damit die angekündigten Parkhaus-Paletten, die in der KTV in Planung sind. Sie versprechen zumindest etwas Linderung für die nervenzehrende Parksituation. Doch Silvia Leek ist noch skeptisch: „Ob die dann reichen, werden wir sehen.“

Von Jessica Orlowicz