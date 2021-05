Rostock

Ein Oberbürgermeister, der lieber Rennrad als Auto fährt. Eine Bürgerschaft, die mit Mehrheit Millionen bereitstellt. Und an der Spitze der Verkehrsbehörde ein grüner Senator. Die Voraussetzungen, dass Rostock zur Vorzeigestadt für Radfahrer wird, könnten eigentlich nicht besser sein. Und doch sind Christoph Neimög und seine Mitstreiter beim Radentscheid Rostock enttäuscht.

Vor zwei Jahren hatten sie mehr als 8300 Unterschriften gesammelt und unter anderem den Bau von zehn Kilometern neuer Radwege pro Jahr gefordert. Die Bürgerschaft übernahm die Ideen, verpflichtete die Verwaltung zum großen Ausbauprogramm. Doch dessen Bilanz ist nach zwei Jahren eher ernüchternd für die Radaktivisten.

Verkehrsplanung in Rostock: Zu langsam, so altmodisch

„Natürlich hat Corona einige Vorhaben verzögert. Aber so oder so passiert zu wenig im Rathaus“, klagt Christoph Neimög. Denn von dem Ziel „zehn Kilometer pro Jahr“ ist Rostock noch immer weiter entfernt: Im Jahr 2020 wurden gerade mal 5,5 Kilometer saniert oder neu gebaut, 2021 sollen es nach Rathausangaben immerhin schon mal 7,1 Kilometer sein. Aber: Nur mit Glück schafft Rostock gerade mal die Hälfte des selbst gesteckten Ziels.

„Wir haben nicht das Gefühl, dass neue Planungsziele da sind“, so Neimög. Was ihn stört, ist aber nicht nur das Tempo – sondern auch das Wie: „An der Erich-Schlesinger-Straße wird zwar ein Rad-Streifen geschaffen. Aber der ist zu schmal und baulich nicht von den Autospuren getrennt.“ Das sei nicht das, was sich die Radler wünschen: „Dann heißt es aber, es gäbe nicht genügend Platz für eine klare Trennung von Auto- und Radfahrerstreifen.“ Genau das, so Neimög, sei aber symptomatisch für die Verwaltung: „Es wird immer noch so geplant, dass es für Autos passt. Radler und Fußgänger müssen dann mit dem zurechtkommen, was noch übrig bleibt.“

Auch in Dierkow plant die Stadt neue Straßen – allerdings ohne Rad- und Gehweg. Eine neue Kultur bei den Verkehrsplanungen, ein Umdenken – die Aktivisten vom Radentscheid können das ausgerechnet im Zuständigkeitsbereich von Holger Matthäus, dem grünen Senator, nicht erkennen.

Senator Holger Matthäus: 2021 nimmt Rostock Fahrt beim Thema Radwege auf

Matthäus lässt diese Kritik so nicht gelten: „Die Radverkehrsplanung hat Fahrt aufgenommen“, sagt er. „Die realen Ergebnisse werden in den nächsten Jahren mehr und mehr zu sehen sein.“ 2020 etwa sei die Lücke im Radwegenetz am Petridamm geschlossen worden, zwischen Evershagen und Lütten Klein sei eine neue Haupttrasse für Radler entstanden und in der Südstadt der erste Teil des neuen Radschnellwegenetzes.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2021 werde entlang der Gutenbergstraße in Dierkow, der Schlesinger-Straße in der Südstadt und der Parkstraße in Warnemünde auch an neuen Radwegen gebaut. „Und beim Bau der Erweiterung für die Mecklenburger Allee halten wir schon Raum für eine Fahrradstraße von Lichtenhagen an den Strand frei“, sagt der Senator. Ende des Jahres sollen zudem „Schutzplanken“ zwischen der Stadtautobahn und den Radwegen dort entstehen. „Nicht zu vergessen sind die Vorbereitungen zum Bau der neuen Radwegbrücke über die Warnow – Deutschlands größtes Fahrradprojekt.“

Und: Die Stadt stelle vielerorts neue, grüne Schilder auf. Die sollen Autofahrer darin erinnern, eineinhalb Meter Abstand zu Radlern zu halten. An gefährlichen Überwegen werden sogar Markierungen in roter und weißer Farbe auf die Straßen aufgetragen. Da hatten sich die Radler allerdings mehr erhofft.

Verkehrssenator Holger Matthäus: „Uns fehlt Personal“

Aber nein: Dass er die selbst gesteckten Ziele verfehlt – das ärgert auch Matthäus. Schuld sei Personalmangel. „Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir Ziele mit dem bisherigen Personal nicht erfüllen können“, sagt der Senator. „Daran wird intensiv gearbeitet“, versichert Matthäus.

Vor einem Jahr habe das neue Amt für Mobilität mit dem kommissarischen Leiter Stefan Krause die Arbeit aufgenommen. „Aktuell werden fünf neue Radverkehrsplaner eingestellt, die Besetzungsverfahren laufen. Im Doppelhaushalt 2022/23 werden erheblich mehr Mittel für die Fahrradstadt zur Verfügung gestellt“, so der Verkehrssenator. Aber er räumt auch ein: „Der Bedarf an Fachingenieuren kann vom Markt trotz laufender Ausschreibungen leider nicht zügig gedeckt werden. Es gibt zahlreiche offene Stellen.“

Noch ein Problem: Der Bau neuer Radwege müsse gründlich geplant und vorbereitet werden müssen. Oft erschweren fehlende Grundstücke – etwa an der Carl-Hopp-Straße – oder Schwierigkeiten bei der Genehmigung die rasche Umsetzung. Doch das alles akzeptiert offenbar auch OB Claus Ruhe Madsen nicht mehr: In Matthäus’ Senatsbereich soll eine „Schnellarbeitsgruppe“ gegründet werden. Vertreter aller beteiligten Ämter sollen sich gemeinsam nur noch um neue Radwege kümmern.

Von Andreas Meyer