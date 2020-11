Rostock

Mit den Fahrrädern sind ein Mann und eine Frau am Montagnachmittag auf dem Dierkower Damm in Rostock zusammengestoßen. Durch den Aufprall erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen an Kopf sowie Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich offenbar, als die 55-jährige Frau versuchte, einen 59-jährigen Fahrradfahrer zu überholen, der gerade an der Ampel der Kreuzung „Am Kreuzgraben“ stand. Dabei streifte sie den Lenker des Mannes und stürzte zu Boden. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Von OZ