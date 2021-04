Rostock

Gute Nachricht für alle Fans von Bosse: Der Sänger spielt in diesem Sommer gleich zweimal eine Live-Show in Rostock. Weil die Karten für das erste Open Air so begehrt sind, hat die Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events ein Zusatzkonzert angekündigt.

Bosse tritt im Rahmen der Event-Reihe „Picknick-Konzerte“ im Rostocker Iga-Park auf. Zunächst war nur ein Konzert am 30. Juli geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage soll es eine Zusatzshow am 29. Juli geben. Tickets dafür gibt es ab sofort online auf www.kulturbotschafter-events.de.

Auf der Homepage können sich Live-Musik-Fans auch Karten für viele weitere Top-Acts sichern, zum Beispiel für die Konzerte von Thees Uhlmann und Band (16. Juli), Olli Schulz (23. Juli), Max Giesinger (25. Juli), Giant Rooks (13. August) und Álvaro Soler (14. August). Restlos aus verkauft ist hingegen die Iga-Park-Show von Singer-Songwriter Clueso (17. Juli).

Von Antje Bernstein