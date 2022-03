Rostock-KTV

An der Deutschen Med in Rostock sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein Mann wurde schwer verletzt, die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten, fuhr ein Auto aus Tiefgarage, die sich unter dem Gebäude der Ostseesparkasse befindet, und bog auf die Straße „Zur Alten Feuerwache“ ein. Dabei übersah der Fahrer dieses Wagens offenbar einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Kurz nach dem Absetzen des Notrufes rückten ein Rettungs- und ein Notarztwagen zur Unfallstelle aus, die Polizei sperrte die Straße für den Durchgangsverkehr. Der Fahrer des Pkw, der aus der Tiefgarage kam, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des anderen Wagen blieb unverletzt.

Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Tretropp