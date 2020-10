Rostock: Zwei Mädchen beklauen zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt

Rostock

Zwei junge Diebinnen haben in der Rostocker Innenstadt mehrere Geschäfte bestohlen und sind nun von der Polizei gefasst worden. Der durch die Diebestouren entstandene Schaden belaufe sich auf mehr als 1000 Euro.

Laut Polizei ist es am Donnerstag, 15. Oktober, einem Kaufhausdetektiv gelungen, die beiden 16- und 17-jährigen Mädchen auf frischer Tat zu ertappen. Sie wollten Kleidung aus einem Geschäft in der Kröpeliner Straße stehlen. Der Mann lief ihnen hinterher, konnte beide in der Einkaufsstraße festhalten und verständigte die Polizei.

Mädchen bekommen Hausverbot in betroffenen Läden

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die Mädchen für weitere sieben Diebstähle in der Rostocker Innenstadt verantwortlich sind. Mehrere Geschäfte waren nach Angaben der Polizei betroffen – vom Bekleidungs- über Elektronikfachmarkt bis hin zur Drogerie.

Die Jugendlichen wurden durchsucht. Dabei fanden die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser sowie eine Schere. Die Waffen wurden sichergestellt. Die zahlreichen, gestohlenen Gegenstände wurden inzwischen an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben, die den beiden Mädchen Hausverbote aussprachen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Stefan Tretropp