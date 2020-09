Rostock

Erneut ist im Rostocker Nordosten mitten in der Nacht ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Polizei geht auch in diesem Fall von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Erst 24 Stunden zuvor brannte nur unweit des Tatorts ebenfalls ein Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, ging am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr ein Notruf über einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz an der Dierkower Allee ein. Als die Beamten, die nur wenige hundert Meter entfernt ihr Revier haben, eintrafen, stand der Wagen lichterloh in Flammen. Die Berufsfeuerwehr aus dem Überseehafen löschte den Mitsubishi Canter, eine Art Pritschenwagen. Diesmal entstand kein weiterer Schaden an umliegenden Autos.

Zuletzt hatte ein VW T5 gebrannt

Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Im näheren Umfeld suchten die Besatzungen mehrerer Streifenwagen nach möglichen Tätern – jedoch erfolglos. Laut Polizei ist ein entstandener Schaden von rund 10.000 Euro eingetreten.

Erst in der Nacht zum Mittwoch ist ein VW T5 auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Theodor Heuss-Straße, nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Parkplatz an der Dierkower Allee entfernt, in Flammen aufgegangen. Auch in diesem Fall ermitteln die Beamten wegen Brandstiftung. Ob es zwischen beiden Fällen Zusammenhänge gibt, wird überprüft.

Von Stefan Tretropp