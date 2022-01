Rostock: Zwei Senioren niedergestochen – Großfahndung nach Messerstecher

Evershagen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Rostocker Nordwesten zwei Menschen niedergestochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lauerte der Täter am Nachmittag einer Frau (65) in einem Wohngebiet in Evershagen auf, als sie zum Briefkasten ging. Laut späterer Aussage der Frau habe der Mann in einer Paketbotenuniform sie ins Haus zurückgedrängt und dann mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen. Außerdem schlug er der Frau ins Gesicht, wobei sie mehrere Zähne verlor. Das Opfer brach nach Polizeiangaben blutüberströmt zusammen, der Mann verließ das Haus sofort wieder. Die Frau wurde schwer am Hals und im Gesicht verletzt. Während Rettungsdienst und Polizei sich noch um das Opfer kümmerten, ging ein zweiter Notruf ein.

Nur einige Straßen entfernt in einem Mehrfamilienhaus wurde ein älterer Mann überfallen und ebenfalls mit einem Messer schwer verletzt. Auch hier flüchtete der Täter. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an den Tatorten und in der Umgebung im Einsatz.

Zur Galerie Ein als Postbote verkleideter Mann hat am Sonntag zwei Senioren in Rostock-Evershagen aufgelauert und sie unvermittelt mit einem Messer attackiert. Beide Opfer wurden schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach flüchtigem Täter.

Opfer notoperiert

Die beiden Opfer wurden in Rostock ins Krankenhaus gebracht und mussten notoperiert werden. Wie der gesundheitliche Zustand der Frau und des Mannes ist, kann die Polizei derzeit noch nicht mitteilen. An den Tatorten sicherten Ermittler und Kriminaltechniker umfangreiche Spuren. Zeugen und Anwohner wurden befragt. Parallel leitete die Polizei eine Großfahndung nach dem Täter ein. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz, zahlreiche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge durchkämmten den Stadtteil. Bisher fehlt aber offenbar jede Spur von dem Täter. Er wird als 35 bis 40 Jahre alter Mann mit europäischem Aussehen beschrieben. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Von Stefan Tretropp