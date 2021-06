Rostock: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in einen Keller gestellt

Rostock

Zwei Männer, die in Verdacht stehen, in einen Keller eines Wohnhauses in der Lübecker Straße in Rostock eingebrochen zu sein, sind von der Polizei gestellt worden.

Eine Bewohnerin hatte am Dienstag gegen 2.30 Uhr aus dem Keller des Wohnhauses Geräusche wahrgenommen und die Polizei gerufen. Wie sich herausstellen sollte, wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und durchwühlt. Auf einem Hinterhof konnten zwei alkoholisierte männliche Personen festgestellt und kontrolliert werden. Sie hatten einen gefüllten Beutel dabei, konnten aber für die darin befindlichen Sachen keinen Eigentumsnachweis erbringen. Der Beutel wurde sichergestellt.

In den weiteren Ermittlungen soll nun geprüft werden, ob die Gegenstände aus dem Keller stammen. Gegen den 32 jährigen und den 18 jährigen Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Beide konnten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen.

Von OZ