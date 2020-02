Rostock am Tag nach Sturmtief Sabine

Rostock

Orkantief Sabine ist in der Nacht von Sonntag zu Montag auch über die Hansestadt und den Landkreis hinweggefegt. In Rostock hat der Sturm kaum Schäden verursacht. Die Feuerwehr der Hansestadt sprach am Montag gar von einer „Sturmprobe“, die dank umfangreicher Vorbereitung und personeller Aufstockung in der Leitstelle gut bestanden worden wäre.

„Auch angesichts der in Rostock gemäßigten Unwetterlage mussten die Mitarbeiter des Brandschutzes und des Rettungsamtes nur sechs wetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet fahren“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Dazu zählten umgefallene Dixi-Toiletten sowie vermeintlich lose Baugerüste und Planen, die sich allerdings vor Ort als unbeschadet herausstellten.

Kein Personenschaden und nur wenige Einsätze

„Wir hatten insgesamt eine ruhige Lage, ohne Personenschäden und ohne Einsatz mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen“, bilanzierte der stellvertretende Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes, Ralf Gesk. Auch die freiwilligen Feuerwehren in Rostock waren vorbereitet gewesen. So saßen beispielsweise in Warnemünde 15 Einsatzkräfte in Bereitschaft. Doch außer für eine Kontrollrunde mussten die Ehrenamtler nicht ausrücken.

Zu den sturmbedingten Einsätzen der Rostocker Feuerwehr zählte auch das Wiederaufstellen von umgekippten Dixi-Toiletten. Quelle: Benjamin Vormeyer

Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) dankte am Montag allen Einsatzkräften für deren selbstloses Engagement zum Wohle aller Menschen der Stadt. „Wir waren sehr gut vorbereitet, mussten dies erfreulicherweise in dieser Sturmnacht aber nicht in vollem Umfang beweisen“, erklärte er.

Zoo schließt einen Tag für Aufräumarbeiten

Großes Aufräumen stand am Montag im Rostocker Zoo auf dem Programm. Nach einer ersten Bestandsaufnahme am Morgen wurden zwar glücklicherweise keine größeren Schäden verzeichnet. „Allerdings werden die Mitarbeiter den Tag brauchen, um den Zoo von Ast- und Baumbruch zu räumen“, hieß es aus dem Tiergarten.

Der Rostocker Zoo musste am Montag geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Bäume und Äste wegzuräumen. Quelle: Zoo Rostock

Deshalb blieb der Zoo am ersten Tag der Winterferien komplett geschlossen. Am Dienstag um 9 Uhr sind die Eingänge aber wieder geöffnet. Die Zoolights-Ausstellung fällt aber auch noch am Dienstagabend aus, weil für diese Zeit wieder starker Wind angekündigt ist und die Figuren im historischen Zooteil stehen, wo auch viele Bäume sind.

Autofähre fuhr unbeirrt weiter

Die Autofähre zwischen Warnemünde und Hohe Düne ließ sich vom Sturm nicht beirren und bediente die Verbindung auch am Sonntag – allerdings im 15- statt wie sonst im 10-Minuten-Takt. Auch Montag wurde ohne Probleme zwischen beiden Seiten gependelt. „Unsere Fähre ist schwerer als die Gehlsdorfer Fähre und deshalb nicht so anfällig für Strömungen“, erklärte Detlev Düwel.

Dass die Fähre zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof am Sonntag gar nicht fuhr, lag aber nicht am Sturm – sondern am Winterfahrplan, der diese Verbindung immer nur bis samstags vorsieht. Aber auch am Montag kam die Fähre erst ab 11.15 Uhr zum Einsatz. „Und nur unregelmäßig. Der normale Fahrplan ist aufgrund des Windes nicht zu halten“, sagte RSAG-Sprecherin Beate Langner.

73 sturmbedingte Einsätze im Landkreis Rostock

Im Landkreis Rostock waren durch den Sturm größere Schäden zu verzeichnen als in der Hansestadt. Positive Nachrichten gab es Montagfrüh zumindest vom Nahverkehr: Um kurz nach sieben Uhr hatte Rebus den Betrieb auf allen Linien wieder aufgenommen. Nutzer mussten deshalb nicht mehr mit Ausfällen, sondern nur noch mit Verspätungen rechnen.

Seit dem späten Sonntagmittag verzeichnete die Leitstelle Mitte des Landkreises Rostock 73 sturmbedingte Einsätze. „Auch in der Nacht mussten umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigt werden. Deswegen ist auch die Straße zwischen Schlemmin und Bernitt bis auf weiteres voll gesperrt“, so Kreis-Sprecher Michael Fengler. Grund dafür seien mehrere Bäume, die sich in einem Waldgebiet entlang der Straße verkeilt hätten. „Die Feuerwehr hat den betroffenen Bereich gesperrt und an das Forstamt übergeben, um die Bäume zu beseitigen“, so Fengler.

Unwetterwarnung dauert bis Dienstagabend an

Die Leitstelle des Landkreises Rostock kehrte am Montag schon in den frühen Morgenstunden wieder zum Normalbetrieb zurück. Die kurzzeitige Aufstockung des Personals wurde wieder zurückgefahren. Für den gesamten Kreis gilt aber noch eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Noch bis Dienstag, 18 Uhr, könnten vor Ort teils schwere Sturmböen auftreten. Autofahrer sollten deshalb vorsichtig unterwegs sein – besonders auf Nebenstraßen. „Äste, die gefahrlos selbst beseitigt werden können, sollten dabei auch selbstständig von der Fahrbahn gebracht werden und keinen Feuerwehreinsatz auslösen“, so Michael Fengler.

Von Claudia Labude-Gericke