„Rostock atmet auf“: Das erwartet das Publikum bei dem musikalischen Programm am Pfingstmontag

Aufatmen – das sollen die Leute in Corona-Zeiten endlich mal wieder können, wenn es nach dem Rostocker Künstler und Produzenten Wolfgang Schmiedt (61) geht. Deshalb hat er genau unter diesem Titel eine musikalische Veranstaltung ins Leben gerufen, die am Pfingstmontag in ganz Rostock verteilt stattfinden wird.

Drei „Bereiche“ gibt es: Den „Boom Box Bulli“, die „Fliegenden Teppiche“ und die „Schwimmende Bühne“. Was sich hinter den skurrilen Namen verbirgt, erklärt Schmiedt: „Der Bulli wird mit dem Künstler DJ Basti Clement von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr durch die Stadtteile Groß Klein, Evershagen und Reutershagen fahren. Von 19.30 bis 18.30 ist er mit Rapper Fammelz 067 in der KTV, der Innenstadt und Dierkow. Damit sprechen wir die jüngeren Leute an.“

Konzerte im Viertel-Stunden-Takt

Bei den „Fliegenden Teppichen“ handelt es sich tatsächlich um einen Teppich, den die Bands ausbreiten und darauf spielen. „Die Gruppe ’Catwalk’ und ’Die Herren’ sind zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in der ganzen Stadt unterwegs uns geben im Viertel-Stunden-Takt kleine Konzerte vor Restaurants“, erklärt Schmiedt.

Die Hauptattraktion ist sicher die „Schwimmende Bühne“ in Form der „ Santa Barbara Anna“, die zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr an verschiedenen Stellen des Stadthafens Halt machen wird. Darauf spielt die Band „Breitling Stompers“ rund um Musikerin Susi Koch.

Veranstaltungsreihe bis August möglich

Schmiedt will damit zum einen den Künstlern, die von der Corona-Krise stark gebeutelt sind, eine Bühne geben. Gleichzeitig möchte er der Rostocker Bevölkerung Kultur ermöglichen, indem die Musiker zum Publikum kommen, in Zeiten, in denen keine großen Veranstaltungen möglich sind. „Das Ganze ist ein Testlauf“, berichtet der 61-Jährige. Er möchte die Stadt von seinem Konzept überzeugen. „Wenn das gelingt, könnten wir bis in den August hinein regelmäßig solche Veranstaltungen auf die Beine stellen“, meint er voller Tatendrang.

