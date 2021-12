Rostock

Seit sieben Tagen zeigt die Corona-Warnampel für Rostock die Farbe Rot. Die Landesverordnung sieht für diesen Fall den Sprung auf „Rot plus“ vor, verbunden mit weiteren einschneidenden Maßnahmen für das öffentliche Leben in der Hansestadt – so wie am Samstag bereits im Landkreis Rostock geschehen.

Kinos, Theater, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Indoorspielplätze sowie weitere Einrichtungen im Freizeit- und Kulturbereich im Landkreis Rostock bleiben dort seit dem 4. Dezember geschlossen. Warum also nicht auch in der größten Stadt des Landes?

„Zahl der Infektionen weiterhin im roten Bereich“

„Wir haben bereits am Freitag im Krisenstab dazu getagt“, erklärte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Sonntag. „Klar ist, dass die Infektionszahlen seit sieben Tagen so hoch sind, dass die Warnampel auf Rot gesprungen ist und die Zahl der Infektionen sich auch weiterhin im roten Bereich befinden.“

Doch das allein reiche nicht. Es gebe drei Kriterien, nach denen die Lage bewertet wird. Dazu gehört auch die drohende Überlastung der medizinischen Einrichtungen – angegeben durch die sogenannte Hospitalisierungsrate.

Noch gebe es laut Stadtsprecher Kunze ausreichend Kapazitäten in den beiden Kliniken. Dennoch werde der Krisenstab am Montag erneut zusammenkommen. Dort werde man beraten, wie es weitergeht. Ausgang offen. Heißt: Schon ab Dienstag könnten in der Hansestadt weitere Schließungen drohen. Dann wären Proben und Auftritte von Chören und Musikensembles untersagt. Volksfeste und Weihnachtsmärkte dürften nicht stattfinden. Sportveranstaltungen mit Zuschauern sind ausgeschlossen.

Von Juliane Schultz