Rostock

Bis zu acht neue Parkhäuser, 2300 neue Stellplätze, um die zehn Millionen Euro Investitionskosten – und das alles, damit die Pendler künftig draußen bleiben: Wer zum Arbeiten oder Einkaufen nach Rostock will, für den soll ab 2025 am Stadtrand Schluss sein.

Die Hansestadt will den Verkehr in Rostock spürbar reduzieren – mit einem neuen Park-and-ride-Konzept, mit fast doppelt so vielen Stellflächen am Stadtrand. „Ziel ist es, dass so viele Pendler und Besucher wie möglich, ihr Auto am Stadtrand abstellen und auf den Nahverkehr umsteigen“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Ein Drittel weniger Verkehr?

Ganz neu ist die Idee nicht: Schon jetzt gibt es große Parkplätze an den Einfallsstraße, am Südblick zum Beispiel und am Dierkower Kreuz. Doch die reichen nicht: 30 000 Pendler kommen jeden Tag nach Rostock, der größte Teil weiterhin mit dem Auto. Die Folge: Abgase, verstopfte Straßen und viel Fläche, die für Parkplätze im Herzen der Stadt draufgeht.

Mindestens ein Drittel davon will Rostock nun zum Umsteigen bewegen. „Wir arbeiten mit dem Landkreis, dem Verkehrsverbund Warnow, der Bahn, unserer Straßenbahn AG und auch der Wiro an neuen Lösung“, sagt Matthäus. Schritt eins: Mehr Parkplätze sollen her.

Acht neue Parkplätze und neue Linien?

Bis März will er der Bürgerschaft das Konzept im Detail vorlegen. Schon jetzt ist aber klar: Acht Parkplätze am Stadtrand will Matthäus massiv aus- oder komplett neu bauen. An mehreren Standorten sollen neue Parkhäuser entstehen. An der Dierkower Allee und am Dierkower Kreuz sollen allein 500 neue Stellflächen entstehen, 500 weitere am Dierkower Damm. Rund fünf Millionen Euro will die Stadt allein hierfür investieren.

Auch in Brinckmansdorf sind knapp 350 weitere Stellplätze geplant – ebenfalls auf mehreren Parkdecks. Am Südblick kommen 300 Plätze hinzu. In Kassebohm sind 150 neue Plätze vorgesehen.

Den größten Handlungsbedarf sehen Matthäus, das Amt für Mobilität und auch die Verkehrsplaner des Büros ISUP aus Dresden aber im Osten der Stadt: Im Bereich Schutow gibt es bisher gar keine Park-and-ride-Angebote. Dort will die Stadt zwei Millionen Euro für 400 neue Parkplätze ausgeben – und eventuell sogar noch mehr Millionen in eine neue Straßenbahnverbindung investieren.

Der Ist-Zustand: So sieht Rostocks neues „Park + Ride“-Konzept im Überblick aus. Quelle: Benjamin Barz

Bedarf vor allem im Westen

Auch am Neuen Friedhof – dort kommt der gesamte Pendlerverkehr aus Richtung Kritzmow vorbei – sollen Angebote geschaffen werden, auf Busse und Straßenbahnen umzusteigen. Im Gegenzug soll, so heißt es im Konzept, die Zahl der Parkplätze „in den Zielgebieten“ – also in der KTV zum Bespiel oder der Innenstadt – reduziert werden. Durch die Verknappung sollen die Pendler quasi gezwungen werden, am Stadtrand zu parken.

Immerhin 3,4 Millionen Euro will die Stadt zudem in ein neues Leitsystem investieren: Das soll schon vor der Stadtgrenze installiert werden und Autofahrern anzeigen, wo noch P+R-Plätze frei sind. Insgesamt 23 Anzeigetafeln an allen wichtigen Einfahrtsstraßen sieht das Konzept aktuell vor.

Ein Ticket für alles – und mehr Bahnen

Das Parken soll für die Park-and-ride-Nutzer einen Mehrwert bieten, verspricht Matthäus: „Wir arbeiten mit dem Verkehrsverbund Warnow, der RSAG und auch der Bahn an einem Kombi-Ticket.“ Soll heißen: Wer einen Parkplatz zahlt, soll mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besonders günstig fahren dürfen.

Die FDP denkt sogar noch visionärer: „Wir könnten uns vorstellen, rund um die Innenstadt Mobilitätspunkte aufzubauen“, sagt Fraktionschef Christoph Eisfeld. Dort sollen alle Waren angeliefert und abgeholt werden, dort sollen Pendler mit Bussen von den Parkplätzen ankommen – und auf Fahrräder oder E-Bikes umsteigen können. „Vielleicht können wir ja auch Vorreiter für autonom fahrende Pendlerbusse werden“, so Eisfeld.

Für Urlauber und Tagesgäste soll es zudem erweiterte Angebote geben: Am Parkautomat können sie dann nicht nur das Abstellen des Autos und die Straßenbahn, sondern auch den Eintritt ins Museum buchen. „Viel Service, um das Park-and-ride-Angebot attraktiv zu machen“, sagt der Senator.

Dafür will die Stadt auch den Takt erhöhen: An den neuen Parkplätzen am Stadtrand soll niemand länger als zehn Minuten auf einen Bus oder eine Bahn warten müssen. „Wie wir das finanzieren, ist noch offen. Aber die Anbindung an den Nahverkehr ist der entscheidende Faktor“, sagt Matthäus.

Am Dierkower Kreuz und am Südblick würden die Parkplätze schon heute sehr gut von Pendlern genutzt, weil es eine gute Anbindung ans RSAG-Netz gibt. Der Südblick-Parkplatz ist im Schnitt zu 56 Prozent belegt.

Wiro soll bauen – und der Landkreis auch

Gut fünf Jahre benötige die Stadt, um alle geplanten neuen Angebote auch umzusetzen – so jedenfalls Matthäus’ Schätzung. Bauherr für die Parkplätze und Parkhäuser soll die Parkraum-Gesellschaft Rostock sein, eine Tochter der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro. Sie soll die Parkhäuser fast zum Selbstkostenpreis betreiben. „Wir stehen da in vertrauensvollen Verhandlungen. Für Warnemünde hat die Wiro bereits zugesagt, uns zu unterstützen“, so Matthäus

Im Ostseebad will er bereits bis 2022 drei neue Parkhäuser bauen lassen, das Ortszentrum soll komplett autofrei werden. Strandbesucher kommen dann nur noch mit E-Bussen, zu Fuß, mit der S-Bahn oder dem Fahrrad an den Strand.

Und auch der Landkreis und die Deutsche Bahn sollen mithelfen, den Verkehr in Rostock zu reduzieren: „Wir führen bereits Gespräch mit unseren Nachbarn, wollen den Nahverkehr ins Umland ausbauen und verbessern“, so Matthäus. Bis 2022 soll das neue Nahverkehrskonzept fertig sein. Auch im Landkreis soll gebaut werden.

„An allen Knotenpunkten – etwa den Bahnhöfen in Sanitz, in Bad Doberan, in Schwaan oder auch Bützow wünschen wir uns Park-and-ride-Angebote. Aus den Gemeinden kommen die Menschen dorthin, parken das Auto und steigen auf die Bahn um“, so Matthäus.

Von Andreas Meyer