Rostock

Die Schule am Alten Markt – sie wächst so schnell wie kaum eine andere Schule in Rostock: Um die 400 Kinder werden dort bereits unterrichtet. Spätestens ab dem Schuljahr 2024/2025 muss die Stadt sogar vier Klassen pro Jahrgang einrichten.

Doch dafür fehlt der Platz. Nun soll ein Neubau her – im Petriviertel. Und erste Ideen, was dann aus der Schule wird, gibt es auch bereits.

Mehr Kinder in der City

Dass es Handlungsbedarf in der Östlichen Altstadt, Rostocks ältestem Viertel, gibt – im Rathaus ist das seit geraumer Zeit bekannt. Im Wirtschaftsplan des städtischen Immobilienverwalters KOE ist bereits Geld eingeplant. Eigentlich für eine Sanierung des Schulgebäudes aus DDR-Zeiten. Rund zehn Millionen Euro sollte das kosten.

Mehrfach hat sich Rostock um Fördermittel bemüht. Ohne Erfolg, sagt Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Und dann wären da ja auch noch die steigenden Schülerzahlen. Statt drei Klassen pro Jahrgangsstufe muss die Schule am Alten Markt spätestens in drei Jahren vierzügig werden. Grund für das Plus an Schülern seien steigende Geburten in dem Bereich, vor allem aber Zuzüge.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In der Innenstadt wird seit Jahren verdichtet, neuer Wohnraum gebaut“, sagt Bockhahn. An der Warnow – außerhalb der alten Stadtmauer der Altstadt – ist ein ganz neues Viertel entstanden. Schon jetzt sei die Schülerzahl pro Klasse am Alten Markt höher als in vielen anderen Schulen Rostocks.

Ausbau würde Markt kosten

Nach OZ-Informationen müssen mindestens 100 zusätzliche Schüler untergebracht werden. Theoretisch wäre das auch am bestehenden Standort möglich – aber das würde große Teile des alten Marktes kosten. Denn die Flächen müssten zu einem Schulhof umgewidmet werden. Genau das kommt im Viertel aber gar nicht gut an: „Viele Einwohner haben vor diesem Schritt Angst“, sagt Andreas Herzog (SPD), der Vorsitzende des Ortsbeirates Stadtmitte.

„Wesentlich billiger als ein Neubau würde das Vorhaben am Alten Markt auch nicht werden“, sagt Schulsenator Bockhahn. Zehn Millionen Euro für die Sanierung, fünf Millionen Euro für ein Container-Provisorium: Das sei mehr als „die halbe Miete“ für einen Neubau.

Theater muss Platz machen

Bockhahn will deshalb neu bauen – einige hundert Meter Luftlinie weiter in Richtung Warnow: Zwischen Küter- und Gerberbruch soll eine neue Schule gebaut werden. Die modernste des Landes. Die Werkstätten des Volkstheaters sollen dafür weichen. „Es spricht viel dafür, an diesen Standort zu ziehen“, so Bockhahn. Baustart könnte schon 2022 sein.

Der Ortsbeirat begrüßt den Schritt, sieht viele Vorteile – für Kindern, Eltern, Anwohner: „Am neuen Standort haben die Kinder kurze Wege bis zur Sporthalle an der Petrischanze, es gibt eine Straßenbahn-Haltestelle quasi vor der Tür“, so Ortsbeiratschef Herzog. Und dass es dann weniger Verkehr mit „Eltern-Taxis“ am Alten Markt gibt, sei auch kein Nachteil.

Ein Zentrum für die City?

Was nach einem Neubau aus der alten Schule wird? „Es gibt schon Ideen“, verrät Herzog. Denkbar sei eine Nutzung für Bildungsprojekte, vor allem für die ältere Generation. Und: „Die Stadtmitte hat bisher kein Stadtteilbegegnungszentrum. Der Standort bietet sich dafür an“, sagt der SPD-Mann.

Die Stadt hält sich noch zurück, was Ideen für eine Nachnutzung angeht. Bauflächen in der Altstadt sind heiß begehrt – und könnten der Stadt Geld für den Neubau einbringen.

Von Andreas Meyer