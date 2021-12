Rostock

Die Schlangen an den Testzentren in Rostock sind oft lang. Um in einem Restaurant essen zu gehen, benötigt man in der Hansestadt allerdings neben der Impfbescheinigung oder dem Nachweis, dass man genesen ist, einen aktuellen negativen Test.

Wer nicht in der Kälte an einem Testzentrum anstehen möchte oder spontan Hunger bekommt, kann in vielen Restaurants auch einen Selbsttest vor Ort machen. Die OZ hat sich umgehört, wo das möglich ist und was es kostet.

Diese Rostocker Restaurants bieten Selbsttests an:

L’Osteria

Bei dem Italiener L’Osteria (Steinstraße 9) am Neuen Markt gibt es die Möglichkeit, einen Selbsttest vor Ort zu machen. Ein Test kostet 2,50 Euro und muss draußen vor dem Restaurant gemacht werden. Fällt dieser negativ aus, darf drinnen gegessen werden.

Restaurant Hopfenkeller

Im Hopfenkeller (Kröpeliner Straße 18) wird empfohlen, einen Test oder bereits ein negatives Testzertifikat mitzubringen. Im Notfall gebe es aber für 4 Euro einen Selbsttest, der dort gemacht werden kann.

Helgas Kitchen

Auch in Helgas Kitchen (Am Vögenteich 19) können Tests vor Ort gemacht werden. Diese müssen aber für 5 Euro gekauft werden.

Steakhaus Leon’s

Im Steakhaus Leon’s gibt es ebenfalls die Möglichkeit, einen Selbsttest vor Ort zu machen. Aber auch hier wird empfohlen, bereits schon mit einem negativen Testzertifikat zu kommen. Die Tests müssten nämlich draußen in der Kälte gemacht werden. Sie kosten 4 Euro.

Zur Kogge

Wer in der Kogge (Wokrenterstraße 27) essen möchte, sollte vorher unbedingt ein negatives Testzertifikat mitbringen. Dort sind keine Selbsttests möglich. Dafür bräuchte es einen separaten Raum und Personal, was sie nicht haben, heißt es vom Restaurant.

Burwitz

Im Burwitz legendär (Neuer Markt 16) können Selbsttests durchgeführt werden. Wer keinen dabei hat, kann dort einen für 2,50 Euro kaufen.

Blauer Esel

Im Blauen Esel (Eselföterstraße 26) kommt man nur mit einem negativen Testergebnis vom Testzentrum oder vom Arbeitgeber herein. Vor Ort gibt es keine Testmöglichkeit.

Ratskeller12

Auch im Ratskeller12 (Neuer Markt 1) werden Selbsttests akzeptiert. Diese müssten allerdings mitgebracht werden. Vor Ort werden keine zur Verfügung gestellt.

Salsarico

Im Salsarico (Badstüberstraße 5) gibt es im Notfall Selbsttests zu kaufen. Diese kosten 4 Euro und können vor Ort durchgeführt werden.

Trotzenburg

Im Ostsee-Brauhaus Trotzenburg (Tiergartenallee 6) sind keine Selbsttests möglich. Wer dort speisen möchte, benötigt einen negativen Corona-Nachweis vom Testzentrum.

Alex

Im Alex (Neuer Markt 17-18) können vor Ort Selbsttests gemacht werden. Diese werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Einzige Voraussetzung: Das Personal hat die Zeit dafür. So könne es zu Wartezeiten kommen, je nachdem, wie groß gerade der Andrang ist. Weggeschickt werde aber keiner. Das Testzertifikat, welches man dort erhält, kann auch woanders genutzt werden.

Ristorante La Fontana

Im Ristorante La Fontana (Bei der Marienkirche 24) gibt es ebenfalls kostenlose Selbsttests, die vor Ort durchgeführt werden können.

Ristorante Bella Vista

Im Ristorante Bella Vista (Am Strande 2b) dagegen kostet ein Test 4 Euro. Diese können im Restaurant gemacht werden.

Restaurant Syrtaki

Beim Griechen Syrtaki (Seelöwenring 30) in Rostock gibt es sogar ein eigenes Testzentrum. Ab sofort werden auf dem Gelände kostenfreie Corona-Bürgertests durchgeführt. „Wir bieten auch zertifizierte ,Lolli Tests’ speziell für Kinder an. Sie können ab sofort Termine buchen“, heißt es auf der Website.

Klock 8

Im Klock 8 (Tiergartenallee 1) können ebenfalls Selbsttests unter Aufsicht gemacht werden. Wer dort einen Test kaufen will, bezahlt 2 Euro.

Peter Pane

Das Peter Pane in der Innenstadt (Kröpeliner Str. 25) hat aktuell keine Selbsttests vor Ort (Stand Freitag, 10. Dezember). Man sei aber bemüht, welche zu besorgen. Es gebe jedoch keine Garantie. Daher am besten einen mitbringen oder bereits ein negatives Zertifikat dabei haben. Sollte es vor Ort wieder welche geben, sind diese für die Gäste kostenlos.

Sushibar

In der Sushibar (Doberaner Str. 15) gibt es keine Selbsttestmöglichkeit.

