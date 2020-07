Rostock

Im Minutentakt halten Straßenbahnen und Busse am Doberaner Platz: Der Verkehrsknoten in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird täglich von tausenden Menschen genutzt. Und genau deshalb wollen nun auch die Händler vom Wochenmarkt am Margaretenplatz dorthin umziehen. Schon seit mehreren Jahren halten vor allem zwei Standbetreiber – Biofrisch Nordost und der Feinkosthändler Olivero – noch für die Stammkunden am Margaretenplatz durch.

Als die angrenzende Straße gebaut wurde, durften sie bereits immer mittwochs ihre Waren auf dem Dobi anbieten. Der Umzug brachte mehr Kunden und damit Geld in die Kassen. Deshalb soll aus der Sonder- nun eine Dauerlösung werden.

Kaum Fußgänger, kein Nahverkehr oder Kundenparkplätze

„Der Margaretenplatz hat Charme, aber kein Potenzial. Aber wir fahren ja nicht der Gemütlichkeit wegen hin und Fakt ist, dass dort einfach viel zu wenig Leute langlaufen“, bilanziert Volker Brinkmann, der mit seinem Team von Biofrisch Nordost von Anfang an auch den Mittwochsmarkt inmitten der KTV bedient. Viele andere Händler hätten es dort probiert, aber immer nach wenigen Wochen aufgegeben. „Es gibt keinen Nahverkehr, der dort hält, Parkplätze für Autofahrer sind fast nicht zu finden und zu Fuß sind es einfach zu wenige Kunden“, weiß Brinkmann aus Erfahrung.

So sei der anfangs mal gut mit Ständen ausgelastete Margaretenplatz immer mehr zu einem kleinen Kiezmarkt verkommen, den fast nur Anwohner nutzen. So wie Ingo Baumann. Der 50-Jährige wohnt vor Ort und geht regelmäßig mittwochs an den Ständen einkaufen. Bei Peter Brönnimann von der Käsemanufaktur Müritz kann der Kunde sogar probieren. „Ich fände es schade, wenn der Markt umzieht. Aber natürlich würde ich auch zum Doberaner Platz gehen, so weit ist es ja nicht“, sagt Baumann.

Zeit für ein Gespräch und natürlich ein Probehäppchen: Anwohner Ingo Baumann (50, r.) schätzt den Markt am Margaretenplatz. Käser Peter Brönnimann würde auch an den Dobi ziehen und mehr Kunden für seine Waren begeistern. Quelle: Thomas Mandt

Mittwochs liegt der Fokus auf Bio und Regionalität

Käser Brönnimann ist erst seit zwei Wochen mit seinen Waren in der Hansestadt vertreten. Eines hat er aber schon festgestellt: „So richtig viel los ist auf dem Margaretenplatz nicht. Dafür ist es menschlicher, man hat mehr Kontakt zu den Kunden und kann auch mal ein Gespräch führen“, sagt er. Das fülle aber nicht die Kassen, weshalb auch der Käse-Händler einem Umzug gegenüber nicht abgeneigt wäre.

Vor allem, weil es für den Doberaner Platz ein neues Konzept geben soll. „Wenn wir dort einen dritten Markttag etablieren, dann muss der sich deutlich von den anderen abheben“, sagt Inga Knospe. Die Chefin des Rostocker Großmarktes plant deshalb für den Mittwoch ein Spezialangebot – „mit dem Fokus auf Bio und Regionalität sowie Waren vom Direkterzeuger“. Deshalb sollen auch die Zeiten so bleiben, wie vom Margaretenplatz bekannt: bei 13 bis 18 Uhr. „So können die Produzenten früh alles frisch herstellen und dann am Nachmittag verkaufen“, erklärt Knospe.

Umzug könnte noch im Sommer erfolgen

Wann es so weit ist und der Umzug erfolgt, steht noch nicht fest. „Darüber werde ich in den kommenden Wochen noch mit den Händlern reden“, erklärt die Großmarktchefin. Allerdings sei es natürlich sinnvoll, nicht erst im Herbst mit dem Bio-Markt zu starten.

Katharina Tczajkowski kauft bei Biofrisch Nordost frisches Gemüse. Quelle: Thomas Mandt

Kundin Katharina Tczajkowski kauft gern am Margaretenplatz. Den Wunsch der Händler nach mehr Kundschaft könne sie dennoch verstehen. „Für mich wäre auch der Doberaner Platz kein Problem, da komme ich eh täglich vorbei“, sagt sie. Auch Stefan Rahn würde für frische Bio-Lebensmittel aus der Region den Standbetreibern folgen. „Für uns ist der Doberaner Platz sogar näher“, freut sich der Rostocker.

Die Haltung der beiden Kunden bestätigt Volker Brinkmann von Biofrisch Nordost in seiner Meinung: „Unsere Stammkunden werden mitkommen – aber es gibt dann eben auch die Chance auf neue“, sagt er mit Blick auf den Umzug. Bei den Planungen, welche Händler noch den neuen Mittwochsmarkt nutzen könnten, will Brinkmann sein breites Netzwerk mit einbringen. Angst, dass es mit den Märkten auf dem Doberaner Platz zu viel werden könnte, hat er nicht. „Als wir während der Bauzeit umziehen durften, haben wir gemerkt, dass sich das nicht kannibalisiert – also dass man sich nicht gegenseitig etwas wegnimmt“, sagt Brinkmann, der mit seinem Stand auch donnerstags schon am Dobi steht.

Sondermärkte sollen Margaretenplatz beleben

Im Ortsbeirat der Kröpeliner-Tor-Vorstadt herrscht dennoch mehrheitlich Trauer über den Wegfall des Kiez-Marktes. „Viele schätzen halt gerade das ganz andere Flair auf dem Margaretenplatz, wo man die Kinder mitbringen und spielen lassen kann und sich für ein entspanntes Gespräch trifft. Das ist am Doberaner Platz nicht so möglich“, sagt Vorsitzender Felix Winter (Grüne). Dennoch wolle man dem Wunsch der Händler nicht entgegenstehen.

Feinkost-Anbieter Olivero hält seit Jahren am Margaretenplatz die Stellung. Eva Bergner hat dort jede Menge Leckereien im Angebot. Quelle: Thomas Mandt

Eine Hoffnung gibt es zudem: Großmarkt-Chefin Inga Knospe verspricht, den Margaretenplatz nicht aus dem Blick zu verlieren. „Wir werden versuchen, eine für alle verträgliche Lösung zu finden und mit den Akteuren im Stadtteil daran arbeiten, den Platz zu beleben“, sagt sie. So seien an diesem Ort beispielsweise quartalsweise Spezial- oder Sondermärkte denkbar.

Von Claudia Labude-Gericke