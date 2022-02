Rostock

In Rostock soll eine neue Spielbank entstehen, die Poker- und Roulettespieler aus dem gesamten Bundesland anlockt. Das gab Thomas Fritz, Geschäftsführer der Spielbanken MV, bekannt. Anfang 2023 soll die Rostocker Spielbank, bisher noch provisorisch in einem Neubau in Stadthafen-Nähe untergebracht, einige Kilometer weiter an den östlichen Stadtrand in ein leer stehendes Autohaus ziehen.

Auf 1200 Quadratmetern, dreimal so viel wie bisher, soll es vier große Roulettetische geben, auf denen Croupiers die Kugel kreisen lassen, weitere Tische für Poker und Black Jack sowie 120 Automaten. Geschäftsführer Fritz will große Pokerturniere veranstalten, zu denen Spieler aus anderen Städten anreisen, außerdem soll es einen Entertainment-Bereich für Veranstaltungen und Livemusik geben. „Das wird total chic“, verspricht Fritz zum geplanten Umbau des bisher nur bedingt glamourösen Ex-Opel-Autohauses.

Die Rostocker Spielbank ist die einzige in MV, die noch „großes Spiel“ an Roulette- und Kartentischen anbietet. Die übrigen in Stralsund, Schwerin und Neubrandenburg beschränken sich auf Spielautomaten. Sie alle werden von der Spielbanken MV GmbH betrieben, die zu 100 Prozent dem österreichischen Glücksspiel-Konzern Novomatic gehört.

Andere Casinos mit großem Spiel in Binz, Heringsdorf und Waren schlossen zwischen 2010 und 2014 endgültig. Für einige Jahre waren sogar alle Betriebe dicht, bis der jetzige Betreiber 2016 vom Land die Konzession für die jetzigen Standorte erhielt.

Kommentar: Spielbank für Rostock – aber bitte mit Glanz und Glamour

Vorteil des neuen Standorts: Nah an der Autobahn

Auch in Rostock schien die Zukunft lange unklar. Nach dem Auszug aus dem Kurhaus in Warnemünde fehlte der Spielbank lange ein attraktiver Standort, Pläne für ein Objekt im Stadthafen direkt am Wasser zerschlugen sich ebenso wie eine Location in einem ungewöhnlichen Neubau auf dem Innenstadtplatz „Glatter Aal“. Das Provisorium soll nun mit dem Umzug an den Stadtrand enden.

Vier Millionen Euro will das Unternehmen für den Umbau ausgeben. Die Mitarbeiterzahl in der Hansestadt soll sich mit rund 80 mehr als verdoppeln. „Ein großer Vorteil des neuen Standortes ist die gute Verkehrsanbindung“, sagt Fritz. Die A 19, Abfahrt Rostock-Ost, ist nur wenige Minuten entfernt, zur nächsten Straßenbahn-Haltestelle sind es gut drei Minuten zu Fuß.

40 Prozent der Spielbank-Gäste sind Frauen

„Die Geschäfte laufen wieder gut“, erklärt der Geschäftsführer. Nachdem drei seiner vier Spielbanken wegen Corona lange schließen mussten, blinken die Automaten nun wieder. Lediglich Schwerin durfte länger offenbleiben, weil die Corona-Warnstufe dort nicht auf „Rot“ sprang. Inzwischen seien die Besucher wieder da. Auch die Konkurrenz durch Online-Glücksspiele und Sportwetten-Bars sei keine Bedrohung mehr. Die Marktanteile hätten sich längst neu sortiert.

Spielbank, Spielhalle: Was ist der Unterschied? Rund 180 Spielhallen gibt es in MV, aber nur vier Spielbanken. Obwohl beides ähnlich klingt, gibt es Unterschiede. Spielbanken-Betreiber benötigen eine Konzession vom Staat, die Umsätze werden ständig von den Finanzbehörden kontrolliert. Gäste müssen volljährig sein und sich ausweisen. Bei Suchtgefahr können sich Besucher selbst sperren. In Spielbanken werden neben Automatenspielen auch Roulette und Kartenspiele wie Black Jack und Poker angeboten. Spielhallen dagegen dürfen nur Automatenspiele anbieten; um eine zu eröffnen, ist keine staatliche Zulassung nötig. Seit 2021 gilt in MV eine neue Glücksspielverordnung, die Mindestabstände zu Schulen und anderen Spielhallen vorschreibt. Viele Spielhallen schlossen, zugleich wurde Online-Glücksspiel erlaubt.

„Wer zu uns kommt, sucht nicht nur das bloße Glücksspiel, sondern auch Gesellschaft und Unterhaltung“, sagt der Spielbanken-Chef. Ein Großteil der Gäste sei zwischen 40 und 50 Jahre alte, das Verhältnis von Männern und Frauen beträgt laut Fritz 60 zu 40.

Kommunalpolitiker fühlen sich überrumpelt

In der Rostocker Kommunalpolitik sind nicht alle begeistert. Marco Dübel (CDU), Vorsitzender des Ortsbeirats Brinckmansdorf, zeigt sich „irritiert“, weil er von den Plänen erst aus den Medien erfuhr und nicht von der Verwaltung. Der Chef des Stadtteil-Parlaments kritisiert, dass die Stadt offenbar nicht geprüft hat, ob sie für das Grundstück ihr Vorkaufsrecht geltend macht. Die städtebaulich besondere Lage hätte einen Kauf durch die Stadt möglicherweise rechtfertigen können, erklärt Döbel.

Durch ihre markante Lage an der Hauptdurchgangsstraße Rövershäger Chaussee sei die Fläche der Eingangsbereich für ein geplantes Vorzeige-Wohngebiet im Osthafen, das zur Bundesgartenschau 2025 in Rostock entstehen soll. „Hier hätte ich mir eher einen spektakulären, nachhaltigen Neubau gewünscht“, erklärt Döbel. Dass das alte Autohaus stehen bleiben soll, ist für Döbel eine große Enttäuschung.

Unternehmer Jonas Holtz plant innovatives Gewerbegebiet

Die Spielbanken MV GmbH hat das Grundstück gemietet. Vermieter und Käufer des Gesamtareals ist der Unternehmer Jonas Holtz. „Die JH Holding GmbH plant aktuell anhand des rechtskräftigen Bebauungsplans auf dem Grundstück einen neuen, innovativen Gewerbecampus für Rostock“, teilt Holtz auf Nachfrage mit. Auch ein Parkhaus sei geplant. Im April will er den Bauantrag einreichen. Voraussichtliche Fertigstellung ist im Buga-Jahr 2025 geplant.

Von Gerald Kleine Wördemann