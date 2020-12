Rostock

Auf Stadtplänen und Karten taucht der Name des großen Rostocker Sohnes schon seit 2009 auf: Posthum würdigte die Hansestadt den Literaten Walter Kempowski, indem sie den Bereich zwischen der Silohalbinsel und dem Christinenhafen nach ihm benannte. Doch erst ab 2022 darf die Bezeichnung „Kempowski-Ufer“ auch auf Briefen und Paketen, in Ausweisen und auf Firmen-Schildern auftauchen. Nach elf Jahren wird aus einem Teil der Straße Am Strande nun endlich offiziell das Kempowski-Ufer.

Hauptausschuss erteilt seinen Segen

Nach dem Ortsbeirat Stadtmitte hat nun auch der Hauptausschuss der Bürgerschaft offiziell seinen Segen erteilt, die Nebenstraße direkt am Stadthafen umzubenennen. Die Hauptstraße – die L 22 – ist davon hingegen nicht betroffen. Hintergrund: Im Zuge der Bundesgartenschau 2025 sollen direkt am Wasser auch neue Bauten entstehen – und die brauchen eine Adresse. „In die vorhandene Hausnummernfolge im Bereich der Straße ,Am Strande’ können weitere Hausnummern für künftige Gebäude nur begrenzt eingeordnet werden“, so Andreas Adler, Leiter des zuständigen Kataster- und Liegenschaftsamtes der Stadt.

Das ist ein Problem – nicht nur für die Post und Paketdienste, sondern vor allem im Notfall: „Insbesondere die Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Polizei und der Katastrophenschutz sind auf die eindeutige Identifizierbarkeit der Gebäude durch die amtlichen Adressen angewiesen“, sagt Adler. Im Klartext: Wenn es brennt, darf die Feuerwehr nicht erst lange suchen müssen.

Neue Hausnummern ab 2022

Ab dem 1. Januar 2022 sollen nun die Anwohner am neuen Kempowski-Ufer ihre neue Adresse und Hausnummer nutzen. „Die Stadtverwaltung unterstützt die Betroffenen dadurch, dass alle Ver- und Entsorger, die Post, Navigationsunternehmen, Telefon- und Kabelbetreiber durch uns benachrichtigt werden“, so Amtsleiter Adler. Betroffen sind mehrere Restaurants – unter anderem das Hafenrestaurant „Borwin“ –, ein Planungs- und Architekturbüro sowie weitere Firmen. „Die Adressänderung in Ausweisen, bei der Kfz-Zulassungsstelle und bei individuellen Vertragspartnern, wie Banken und Versicherungen, müssen die Betroffenen leider selbst vornehmen“, sagt Adler.

Ursprünglich wollte die Hansestadt allen Gebäuden direkt am Wasser eine neue Adresse zuordnen. Doch nach OZ-Informationen sperrt sich dagegen unter anderem die Rostocker Reederei Aida Cruises. Sie hätten mehrere Millionen Kunden in ihren Datenbanken über die neue Adresse informieren müssen – ein enormer logistischer und finanzieller Aufwand. Die offizielle Straßenbenennung ist für die Hansestadt selbst günstig: Sie muss lediglich zwei Straßenschilder und zwei Pfosten für zusammen 250 Euro anschaffen.

Von Andreas Meyer