In Rostock wird es zum Wochenende musikalisch: So freut sich das Kaboli Sextet im Musikwohnzimmer auf viele Besucher. Video-Skulpturen von Yvon Chabrowski sind in der Kunsthalle zu sehen. Dort stellen auch einige Schüler farbenfrohe Werke aus. Für Kinder gibt es zudem eine Glühwürmchen-Tour im Zoo.