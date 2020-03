Rostock

Ein freies Grundstück zum Bebauen, mitten im Grünen und dennoch in der Stadt – bei diesem Angebot aus Rostock dürfte es an Bietern nicht mangeln. Die Hansestadt macht es den Interessenten aber schwer, denn für die 3800 Quadratmeter gibt es eine umfangreiche Wunschliste. Wer den Zuschlag bekommen will, muss die meisten davon erfüllen.

Das Grundstück liegt im Zentrum von Schmarl, auf dem Gelände der alten Schülerspeisung am Landgang. Um die Gestaltung des drumherumliegenden Wäldchens kümmert sich die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, plant dort unter anderem neue Wege, Bänke, einen Pflegeschnitt fürs Grün und die Umgestaltung des Spielplatzes.

Nur Erbpacht statt Verkauf

Die Vergabe des Grundstücks liegt dagegen in den Händen der Stadtverwaltung. Klar ist: „Wir verkaufen die Fläche nicht, sondern es gibt nur Erbbaupacht. Und wir wollen bewusst nicht das höchste Gebot, sondern das beste Konzept“, sagt Elena Keck vom Liegenschaftsamt. Deshalb würde die Stadt gerade eine Ausschreibung vorbereiten, die voraussichtlich im Sommer öffentlich gemacht werden soll.

„Der Wunsch aus dem Stadtteil war ja, dass die Fläche im weitesten Sinne für altersgerechtes Wohnen genutzt wird. Und das greifen wir auf“, sagt Ralph Maronde vom Stadtplanungsamt. Ob sich die Interessenten dann für ein Altersheim oder Seniorenwohnen entscheiden, sei nicht vorgegeben. Das Gesamtkonzept müsse stimmen.

Weitere Vorgaben betreffen unter anderem die Maße des Gebäudes: „Wir wollen an der Stelle mindestens drei, maximal aber vier Geschosse“, so Maronde. Zwölf Meter Höhe sowie 50 Meter Länge dürften dabei nicht überschritten werden. „Das Gebäude soll sich in die Umgebung einfügen und keinen Fremdkörper darstellen – also zum Beispiel nicht voll verglast sein, sondern mit Lochfassade, also Wand und Fenstern.“

Öko-Bau mit Tiefgarage bevorzugt

Die notwendigen Stellplätze müssten auf dem Grundstück selbst geschaffen werden. „Im Verfahren kann es deshalb sein, dass ein Konzept mit Tiefgarage besser bewertet wird als eins ohne“, erklärt Maronde. Zudem lege die Stadtverwaltung Wert auf ein ökologisches Haus – was sowohl das Bauen als auch die Betreibung betrifft.

Der Schmarler Ortsbeirat soll in den Auswahlprozess einbezogen werden. Vorsitzender Michael Berger ( CDU) freut sich über die engen Vorgaben der Ausschreibung. „Es ist sehr gut, dass die Wünsche aus dem Stadtteil gehört und nun auch umgesetzt werden“, sagte er.

Von Claudia Labude-Gericke