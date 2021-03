Rostock blüht auf: So schön ist die Frühjahrsbepflanzung in der Hansestadt

Rostock

„Jetzt ist der Frühling eingeläutet“, sagt Maika Langanke fröhlich. Am Donnerstagvormittag hat sie mit ihren Kollegen vom Amt für Stadtgrün entlang der Langen Straße in Rostock Frühblüher gepflanzt und die freie Fläche in ein buntes Blumenmeer verwandelt. „Viele Passanten bleiben stehen und freuen sich, dass wir das hier wieder verschönern. Sieht ja auch toll aus!“

Blaue, pastel-gemischte, gelbe und orangefarbene Stiefmütterchen zieren nun die Fläche, hinzu kommt Goldlack. Bereits im Herbst wurden Tulpenzwiebeln in die Erde gesetzt. Rund 18.700 Euro investiert die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in die diesjährige Frühjahrsbepflanzung. Neben der Langen Straße werden außerdem die Promenade, die Bummelmeile Am Strom sowie die Rostocker Friedhöfe bepflanzt. Insgesamt werden fast 46.000 Blumen in die Erde gesetzt.

Von Katharina Ahlers