Die Box soll alle Blicke auf sich ziehen, noch aber macht sie wenig her: weiß grundierte Wände, inhaltsleer – die Holzkiste ist ein Mauerblümchen. Damit daraus ein Hingucker wird, haben sich knapp Dutzend Toitenwinkler auf dem Sternplatz eingefunden. Martina Koch vom Verein Dien Hong hat die Nachbarschaft zusammengetrommelt. „Ich will die Menschen zusammen- und miteinander ins Gespräch bringen.“ Und zwar durch Gemeinschaftsprojekt: Die Bastler wollen ein Hochbeet zum Kunstwerk machen und damit eine besondere „Gartenschau“ bereichern.

Schon lange vor der Buga 2025 treibts Rostock richtig bunt: In der KTV, am Alten Markt, auf dem Uni-Platz, im Stadthafen – überall soll die Hansestadt aufblühen. „Kistenkunst“ nennt sich das Projekt, das die City verschönern und zugleich die Menschen nach Corona-Lockdowns und Kontaktbeschränkungen wieder zueinander bringen soll. Die „Freudestifter“, wie sie die Hanseatische Bürgerstiftung nun nennt, und das Stadtgrün-Amt veranstalten eine Stadtraumausstellung mit dem Motto „Lasst Rostock zusammenwachsen“.

50 Kisten werden in der Innenstadt verteilt

Die Exponate – individuell gestaltetet und bepflanzte Holzkisten – steuern Firmen, Vereine, Jugendclubs, Schulklassen und Freundeskreise bei. Und die haben offenbar große Lust darauf, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. „30 Kisten wollten wir verteilen, aber zu unserer Überraschung war die Nachfrage so groß, dass daraus 50 geworden sind“ sagt „Freudestifter“-Sprecherin Juliane Bombeck. Zu sehen sind die Meisterwerke ab dem 1. August an insgesamt zehn verschiedenen Standorten in der Innenstadt.

Brainstorming der Beet-Gestalter: Die Teilnehmenden besprechen, wie ihre Holzkiste aussehen soll. Quelle: Martin Börner

In Toitenwinkel ist zunächst Brainstorming angesagt. Bevor sie den Pinsel ansetzen, möchten sich die Box-Gestalter auf Papier ausprobieren. Paul lässt die Buntstifte links liegen. Er reißt sich darum, einen Gartenratgeber zu zerfleddern. „Das wollte ich immer schon mal machen“, lacht der Junge, zerzupfte die Buchseiten und reicht die Schnipsel an Vera Dittrich weiter.

„Malen kann ich nicht, aber pinseln“

Die Rentnerin beklebt damit eine Seite der Holzkiste. „Malen kann ich nicht, aber pinseln“, sagt sie und tunkt den Quast in Tapetenleim. Die schwarzweißen Textfragmente sind nur die Basis für bunte Gartenfotos. Doch wie sie die Bilder auch drehen und wenden – so richtig will das Ergebnis den Bastlern nicht gefallen. „Wir können einzelne Blumen ausschneiden und in die Zwischenräume kleben“, schlägt Aman Anosh vor. Genau das ist das Ziel: Alle bringen sich ein und arbeiten Hand in Hand.

Karl-Heinz Knechtel möchte sich einbringen und beim Basteln mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Quelle: Martin Börner

Karl-Heinz Knechtel weiß, was ihm gefällt. Ein esstellergroßer Schmetterling würde sich auf der Kiste gut machen, findet er. „Ein Pfauenauge wär doch toll.“ Knechtel kennt sich aus mit allem, was im Garten kreucht, fleucht und gedeiht. 26 Jahre lang habe er einen Kleingarten in der Südstadt gehabt, erzählt der Rostocker. Die Parzelle ist passe, gärtnern möchte er trotzdem. Am liebsten in Gemeinschaft. Da kam der kreative Nachmittag auf dem Sternplatz gerade recht. „Ist doch besser, als allein auf dem Balkon zu sitzen und nix zu machen.“

Kräuter aus aller Welt

Neue Leute und andere Kulturen kennenlernen – beim Kreativnachmittag ein Selbstläufer. Während sie ihre Kiste in ein Kunstwerk verwandeln, kommen die Teilnehmenden ins Gespräch. Das gemeinsame Basteln wird zur Brücke zwischen Menschen verschiedenster Generationen und Abstammungen.

Martina Koch (37), Leiterin des Projekts „ich du wir, Nachbarn im Gespräch“ beim Verein Dien Hong, wünscht sich, dass sich viele Toitenwinkler einbringen Quelle: Martin Börner

Der Kultur-Clash findet sich auch in der Holzkiste wieder. „Wir bepflanzen sie mit Kräutern aus aller Welt“, verrät Martina Koch. Auch dabei dürfen, ja sollen alle mit anpacken. Basilikum und Rosmarin stehen schon bereit. „Ich hab’ noch Ingwer und Kurkuma zu Hause“, sagt Koch. „Ich kann Salbei mitbringen“, bietet Vera Dittrich an. Damit das Beet so vielfältig wird wie Toitenwinkel, sind Nachbarschaftsspenden willkommen: Jeder, der etwas beisteuern möchte, kann bis Ende der Woche Kräuter zum Zukunftsladen bringen.

Publikumsliebling wird prämiert

Dann geht’s für das gesunde Grün ab in die Innenstadt: Die Spedition Hometrans bringt alle „Kistenkunst“-Schaustücke an ihren jeweiligen Ausstellungsort. Dort sollen die Boxen Punkte sammeln. An jeder Kiste klebt ein QR-Code, den Vorbeispazierer mit dem Smartphone einscannen und so für ihren Favoriten abstimmen können.

Der Publikumsliebling wird am 22. August prämiert. Am selben Tag steigt um 11 Uhr Rostocks beliebtes Innenstadt-Picknick, der Bürgerbrunch auf dem Uniplatz. Nach der Schau gibts ein Comeback in Toitenwinkel: Die Kiste soll als Nachbarschafts-Hochbeet auf dem Sternplatz stehen und jeder darf sich an den Kräutern bedienen.

