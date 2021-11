Warnemünde

Sie sind zum Teil 18 Monate auf den Weltmeeren unterwegs, haben oft keinen Zugriff auf Internet oder Telefon und viele dürfen am Hafen nicht von Bord – die Seeleute der Container-Schiffe am Rostocker Überseehafen müssen in der Pandemie mit vielen Entbehrungen leben. Daher will die Rostocker Seemannsmission den Arbeitenden auf den Schiffen eine Freude machen und bittet um Spenden aller Art.

„Die Seeleute berichten oft, dass sie das Gefühl haben, dass niemand sie wahrnimmt und an sie denkt“, sagt Stefanie Zernikow, die Rostocker Seemannsdiakonin. Täglich besucht sie die Container-Schiffe am Überseehafen, um mit ihrem Team Hilfe zu leisten, die Menschen an Bord mit dem Nötigsten zu versorgen. Oft fehle es bereits an grundlegenden Dingen wie Hygieneartikeln.

500 Geschenke für Seeleute

Zu Weihnachten sollen nun jene, die fernab von der Heimat – ein Großteil der jeweiligen Besatzungen kommt von den Philippinen, aus Indien oder Russland – auf den Schiffen am Rostocker Überseehafen verweilen, eine Aufmerksamkeit bekommen. Etwa 500 Geschenketüten wolle man laut Zernikow vorbereiten und hofft dafür noch auf Sachspenden.

Was die Seeleute gebrauchen können? Neben einer Spielesammlung zum Zeitvertreib hoffe man Hygieneartikel jeglicher Art für Männer – zum Beispiel Deo, Seife, Duschgel, Zahnbürste, Shampoo, Parfüm, Aftershave oder Creme. Auch originalverpackte Süßigkeiten, Gebäck, Socken, Schals, Handschuhe, Stifte oder Kalender wolle man hineinpacken. „Und wir wollen ihnen Telefonkarten schenken, damit sie an Weihnachten Kontakt zur Familie aufnehmen können“, sagt Zernikow.

Weihnachtskarte mit englischem Gruß

Um den Seeleuten deutlich zu machen, dass sie gesehen und wahrgenommen werden, freue man sich auch über Weihnachtskarten mit einem kurzen, am besten in englischer Sprache verfassten, Gruß. Nicht zulässig seien berauschende Mittel wie Alkohol, Medikamente oder andere Drogen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Kerzen, brennbare Flüssigkeiten und verderbliche Lebensmittel.

Sachspenden könne man postalisch bis zum 12. Dezember an die Deutsche Seemannsmission Rostock e.V., Am Hansakai 2 in 18147 Rostock-Überseehafen schicken. Gerne nehme das Team Präsente auch persönlich im Seemansclub „Hollfast“ an gleichlautender Adresse (ab 16.15 Uhr) entgegen. Will man die Aktion finanziell unterstützen, kann man mit dem Verwendungszweck „Weihnachten 2021“ einen Geldbetrag an die Deutsche Seemannsmission Rostock mit der IBAN DE18 1305 0000 0201 0166 21 (BIC NOLADE21ROS) spenden.

Von Moritz Naumann