Rostock

Wolfsburg hat das „Phaeno“, Bremen das „Universum“ und Flensburg die „Phänomenta“ – bekommt nun auch Rostock bald ein Science Center, das Umwelt mit Bildung verknüpft und Wissenschaft erlebbar macht? Kinder, die über scheinbar bunte Wasserflöhe unterm Mikroskop staunen; Gärtner, die endlich erfahren, was in ihrem Teich so alles kreucht und fleucht und Besucher, die kleine Roboter programmieren: Ein Science Center soll Jung und Alt Lust aufs Forschen machen, für Erkenntnisgewinn sorgen und dabei Wissen über die Umwelt und das Klima vermitteln.

Und der Hansestadt eine Attraktion bieten, die nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher von außerhalb sowie Touristen anzieht.

Schüler können kostenlos experimentieren

Das inhaltliche Wissen, ein solches Haus zu füllen, ist in Rostock bereits vorhanden. Prof. Dieter Weiß und seine Kollegen vom Schülerforschungszentrum MV haben zahlreiche Ideen, was ein Science Center bieten könnte – aber auch bieten muss. „In Deutschland gibt es vielleicht 16 solcher Einrichtungen und alle erhöhen die Bekanntheit ihrer Städte. Aber sie brauchen eine gewisse Größe für die Wirtschaftlichkeit, unter 2000 Quadratmetern wird es schwer“, sagt Weiß.

Das Team des Schülerforschungszentrums MV – Lisa-Madeleine Sklarz, Thomas Borowitz , Dr. Felix Quade und Prof. Dr. Dieter G. Weiß (von links) – will nicht nur bei Kindern und Jugendlichen Entdeckerdrang fördern. Und das unter anderem beim Mikroskopieren, wie hier mit einem Wasserfloh, der durch Licht eingefärbt wurde. Quelle: Martin Börner

Unabhängig davon, wie das Gebäude vielleicht einmal aussieht, sollte es inhaltlich am besten zweigeteilt werden. „Einmal in den Teil, der wie ein interaktives Museum aufgebaut wird und sich den Themen Umwelt, Klima und Energie in allen Facetten widmet. Und dann der Teil, in dem weiterhin Schüler und Schülerinnen sowie andere Interessierte kostenlos forschen, experimentieren und mikroskopieren können“, erklärt Thomas Borowitz. Letzteres machen er, Prof. Weiß sowie Lisa-Madeleine Sklarz und Dr. Felix Quade seit drei Jahren im Schülerforschungszentrum, das im Christophorus-Gymnasium beheimatet ist.

Immer mehr Mädchen mit Forscherdrang

Im Schichtbetrieb unterstützt das Quartett dort junge Menschen bei ihrem Entdeckerdrang. Erlaubt und ausprobiert wird das, was die Nachwuchs-Forscher interessiert. Mit Anregungen und Hilfestellung begleiten die Wissenschaftler Kinder und Jugendliche nicht nur während des Unterrichts, sondern auch an Projekttagen oder in der Freizeit.

Erster Entwurf: So könnte ein mögliches science center im Gehlsdorfer Stadtpark aussehen. Quelle: PMR Rostock

Natürlich sind auch Erwachsene willkommen: „Vor Corona hatten wir mit der Gruppe der ,Durchblicker’ einen regelmäßigen Hobbytreff, bei dem wir Teilnehmer jeden Alters begrüßen konnten“, erzählt Lisa-Madeleine Sklarz. Ihre Begeisterung steckt an – und hat auch Vorbildwirkung. „Unter unseren Teilnehmern sind mittlerweile 40 Prozent Mädchen“, erzählt Dr. Felix Quade. Das seien beachtliche Zahlen, da gerade dem weiblichen Geschlecht weniger Begeisterung für die Naturwissenschaften – die sogenannten Mint-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – nachgesagt wird.

Grundstück in Dierkow wäre optimal angebunden

Das, was im Schülerforschungszentrum auf begrenztem Raum schon sehr gut funktioniert, könnte in einem Science Center mehr Platz bekommen und das museale Angebot bereichern. „Während der Ausstellungsteil vor allem auch Menschen von außerhalb und Touristen anzieht – gerade auch an Schlechtwettertagen – ist das Forschungszentrum vor allem ein Angebot für die Einheimischen und die Kinder aus dem Nordwesten“, sagt Lisa-Madeleine Sklarz. Zudem seien Aus- und Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und Fachpersonal denkbar.

Ein entsprechendes Gelände für das Bauvorhaben gibt es schon – am Dierkower Damm und damit am Eingang zum künftigen Stadtpark. Das Grundstück sei ideal, weil es sowohl mit der Straßenbahn als auch per Rad oder mit dem Auto gut zu erreichen ist, sagt Sklarz. Neben einem festen Gebäude seien dort auch ein Klimaturm zur Beobachtung von Luftphänomenen sowie ein kleiner Steg in die Warnow denkbar. „Damit man wirklich mal sieht, welche Arten überhaupt in der Warnow leben“, so Prof. Weiß.

Die vier Wissenschaftler haben sich natürlich auch schon über die Kosten Gedanken gemacht. „Das Gebäude und die Einrichtung würden bei rund 16 Millionen liegen“, schätzt Prof. Weiß. Das Team vom Schülerforschungszentrum würde neben dem Know-how auch die eigene Ausstattung mit einbringen und – über den Verein Institut für Zelltechnologie – einen finanziellen Eigenanteil sowie Spenden. Rund drei Millionen Euro seien laut Weiß realistisch. Der Professor geht davon aus, dass es für ein solches Projekt auch Fördermittel gibt. „Wir wollen daran nicht reich werden, sondern gern unsere Idee an die Stadt schenken“, erklärt er.

Auch nach der Buga noch eine Attraktion im Nordwesten

Den Wunsch einiger Kommunalpolitiker, mit einem solchen Science Center möglichst bis zur Bundesgartenschau fertig zu werden, könne er mit Blick auf die zu erwartenden Besucher zwar verstehen. Selbst hätte der Forscher aber auch kein Problem damit, wenn das Vorhaben etwas länger braucht. „Denn eines steht für mich fest: Ein solches Science Center ist eine Attraktion, die mit dazu führt, dass das Buga-Gelände auch nach der Gartenschau attraktiv bleibt“, sagt Prof. Weiß.

Ob es so kommt, könnte sich schon in zwei Wochen entscheiden. Die Fraktionen Linke, Grüne und SPD wollen, dass die Stadtverwaltung zumindest schon mal Kosten, Nutzen und mögliche Fördermittel für ein solches Science Center prüft. Anfang November soll die Bürgerschaft über den entsprechenden Antrag abstimmen.

Von Claudia Labude-Gericke