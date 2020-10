Rostock erhöht Gebühren für Straßenreinigung 

Stadtmitte

Rostock will die Gebühren für die Straßenreinigung zum 1. Januar 2021 anheben. Wie aus einer Beschlussvorlage für die Bürgerschaft hervorgeht, beträgt der Anstieg in allen Reinigungsklassen zwischen 1,1 und 8,8 Prozent.

„Grund für die Gebührensteigerung ist, neben der Erhöhung der Kosten bei der Stadtentsorgung Rostock GmbH, im Wesentlichen die Senkung des kommunalen Anteils“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Bisher hat die Hansestadt 33 Prozent der Straßenreinigungskosten getragen. Dieser Anteil ist nun auf 29 Prozent gesenkt worden. „Laut Rechtsprechung ist ein geringerer kommunaler Anteil von 25 Prozent zulässig“, sagt Matthäus.

Hinzu kommen Tariferhöhungen bei der Stadtentsorgung. Wie der Senator schildert, erreicht die Bezahlung der Beschäftigten noch immer nicht 100 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. „Hier wird nun nachgesteuert.“

Mehrzahl der Betroffenen zahlt 1,1 Prozent mehr

Für 70 Prozent aller gebührenpflichtigen Rostocker fällt die Steigerung mit 1,1 Prozent am geringsten aus, heißt es im Rathaus. Das bedeute für eine Familie in einer Mietwohnung im Rostocker Nordwesten oder Nordosten eine Steigerung um durchschnittlich 0,20 Euro pro Jahr. Für einen Besitzer eines Einfamilienhauses mit 600-Quadratmeter-Grundstück beträgt die Steigerung in einer Straße der Reinigungsklasse 6 rund drei Euro.

Sieben Reinigungsklassen werden unterschieden

Insgesamt sind in der Rostocker Straßenreinigungssatzung sieben Reinigungsklassen festgelegt, die sich nach Art und Umfang der Reinigungsleistungen unterscheiden. In Reinigungsklasse 1 werden zum Beispiel sowohl die Fahrbahn als auch der Gehweg fünfmal wöchentlich durch die Stadt gereinigt.

Der Winterdienst wird ebenfalls auf Fahrbahn und Gehweg durch die Stadt durchgeführt. Die Grundstückseigentümer haben in den Straßen dieser Reinigungsklasse keine Anliegerpflichten.

In der Reinigungsklasse 7 wird dagegen lediglich die Fahrbahn 14-tägig gereinigt und der Winterdienst auf der Fahrbahn durch die Stadt durchgeführt. Die Gehwegreinigung und der Winterdienst auf dem Gehweg ist auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen.

Die Gebührensteigerung im Einzelnen

In der Reinigungsklasse 1 steigen die Gebühren pro Flächenmeter um 7,2 Prozent auf 94,20 Euro pro Jahr. In Klasse 2 um 8,8 Prozent auf 60,96 Euro, in Klasse 3 um 8,7 Prozent auf 37,56 Euro, in Klasse 4 um 6,7 Prozent auf 30,48 Euro, in Klasse 5 um 5,8 Prozent auf 19,80 Euro, in Klasse 6 um 1,1 Prozent auf 10,68 Euro und in Klasse 7 um 6,1 Prozent auf 6,24 Euro.

„Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr wurden Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation des Jahres 2019 gebührenmindernd angerechnet“, sagt Matthäus.

Der Finanzausschuss hat dem Vorschlag bereits ohne Diskussion mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Bürgerschaft dürfte dieser Empfehlung demnächst folgen.

Von André Horn